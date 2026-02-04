[헤럴드경제=박연수 기자] hy가 설을 맞아 자사몰인 hy 프레딧에서 ‘설 선물 기획전’을 진행한다. 이번 기획전에서는 설 명절에 어울리는 풍성한 품목을 합리적인 가격에 선보인다. 받는 사람의 건강 상태를 고려해 상품 구성을 다양화한 것이 특징이다.

건강 선물세트는 총 6종이다. ‘비타민&미네랄 선물세트’는 일상에서 부족하기 쉬운 비타민과 미네랄을 중심으로 구성했다. ‘온 가족 장 건강 선물세트’는 프로바이오틱스 제품으로 마련했다. 해당 세트를 구매한 고객에게는 ‘브이푸드 오메가3 듀얼케어’를 추가로 증정한다.

간편하게 섭취할 수 있는 ‘온 가족 간식 선물세트’도 있다. 건강 선물세트 구매 고객 전원에게는 브이푸드 아누카 블랙 샴푸를 혜택으로 제공한다. 건강기능식품 외에도 잇츠온 재래김 선물세트, 뉴질랜드 마누카꿀 선물세트, 제주 은갈치세트 등 간편식도 준비했다.

이벤트도 진행한다. 선물세트를 구매한 뒤 새해 포부를 댓글로 남기면 추첨을 통해 로봇청소기, 마사지기, 프레딧 상품권 등을 증정한다. hy 관계자는 “프레딧 설 선물로 사랑하는 사람에게 건강과 마음을 함께 전하길 바란다”고 말했다.