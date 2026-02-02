[헤럴드경제=최원혁 기자] 국민 애창곡 ‘땅벌’의 주인공 가수 강진이 남다른 건강관리 신념을 밝힌다.

강진은 2일 방송되는 KBS Joy 예능 프로그램 ‘무엇이든 물어보살’에 게스트로 출연한다.

이날 강진은 술과 담배는 물론 기름에 튀긴 음식과 인스턴트 음식, 탄산음료을 멀리하는 식습관을 공개한다.

강진은 “라면은 1년에 한 두 번 먹을까 말까 할 정도로 자제한다”며 “먹게 되더라도 면을 씻어내고 수프는 3분의1만 넣은 뒤 국물은 남긴다”고 밝혀 보살들을 놀라게 한다. 짠 음식에는 반드시 물을 타 먹고, 고기 역시 조금이라도 탄 부분은 가위로 잘라낸다고 밝혔다.

일상 속 철저한 관리법도 함께 공개된다. 길에서 흡연하는 사람을 만나면 숨을 참고 지나가고 코로나 시기에는 집 안에 아크릴 가림막을 설치해 순차적으로 식사하자고 했던 일화까지 공개한다.

강진이 이처럼 건강 관리에 집착하게 된 데에는 이유가 있었다. ‘땡벌’로 전성기를 누리던 시절, 제대로 먹지도 쉬지도 못한 채 바쁘게 활동했던 시간을 떠올리며 그는 “돌아보면 위험한 순간도 많았고 건강을 너무 안 챙겼던 것 같다”고 고백한다.

지금처럼 많은 사랑을 받는 만큼 무대에서 오래 노래하고 싶다는 마음으로 관리를 시작했지만 지나치게 철저해지다 보니 주변 사람들과의 관계가 멀어질까 봐 불안해졌다는 속내도 털어놓는다.

이에 서장훈은 “지금 운동도 하고 건강검진도 자주 받지 않느냐”며 “오히려 너무 걱정하다 보면 스트레스를 받을 수 있다”고 조언한다. 이수근 역시 “잘 드셔야 무대에서 에너지가 나온다. ‘난 이제 지쳤어요’ 지쳐 보인다니까요?”라며 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다.

한편 이날 방송에서는 강진의 ‘막걸리 한 잔’과 ‘땡벌’ 무대도 공개될 예정이다.