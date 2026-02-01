근로계약·출퇴근·임금명세서까지 전산화…2월 1일부터 신청

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 인사·노무 관리 인프라가 취약한 영세사업장의 부담을 덜기 위해 30인 미만 사업장을 대상으로 HR(인사관리) 플랫폼 이용료를 최대 180만원까지 지원한다.

기획예산처와 노동부는 2월 1일부터 ‘영세사업장 인사노무관리체계 구축지원 사업’을 본격 개시한다고 밝혔다. 지원 대상 사업장은 노동부가 선정한 13개 HR 플랫폼 가운데 하나를 선택해 신청하면, 월 18만원씩 연간 최대 180만원 상당의 서비스를 무료로 이용할 수 있다.

지원 대상은 서비스 개시일 직전 달 말 기준 상시 근로자 수가 30인 미만인 사업장이다. 다만 최근 3개월 이내 HR 플랫폼을 유료로 이용했거나 지난해 동일 사업의 지원을 받은 경우는 제외된다. 노무법인·법무법인 등 노동법 전문 업종과 일부 유흥·사행성 업종도 지원 대상에서 빠진다.

선정된 HR 플랫폼을 활용하면 스마트폰이나 PC를 통해 출퇴근 기록 관리, 전자 근로계약서 작성·교부, 자동 급여 정산, 임금대장 작성, 임금명세서 모바일 발급 등 노동관계법 준수에 필수적인 기능을 한 번에 이용할 수 있다.

정부는 해당 사업이 영세사업장의 행정 부담을 줄이는 동시에 취약노동자 보호에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 지난해 처음 실시된 사업에는 소규모 사업장 1162곳이 참여했으며, 만족도 조사 결과 응답 사업장의 70% 이상이 서비스에 만족했고, 80% 이상은 인사관리 역량 향상과 노동법 준수에 도움이 됐다고 답했다.

실제 참여 사업장들은 “근로계약과 연차관리 전산화로 비용과 시간이 절감됐다”, “임금명세서를 급여 지급 즉시 발송해 사업주와 근로자 간 신뢰가 높아졌다”는 반응을 보였다.

이현옥 노동부 노동정책실장은 “한 사람이 영업과 총무, 인사업무까지 담당하는 소규모 사업장일수록 인사노무 관리가 더 간편해야 한다”며 “HR 플랫폼 활용이 영세사업장의 관리 역량을 높이고 취약노동자 보호 기반을 강화하는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관도 “체계적인 인사노무 관리가 어려웠던 영세사업장들이 HR 플랫폼 도입을 통해 부담을 크게 덜 수 있을 것”이라며 “노동자의 권리 향상으로 이어지는 디딤돌이 되길 기대한다”고 말했다.