스테이블코인 결제 처리 핵심 기술 등 BC카드·KB국민카드 등 관련 특허 출원 핀테크사 특허 기반 파트너십 확대 기회

[헤럴드경제=정호원 기자] 금융권이 디지털 자산 및 지급결제 관련 특허 확보에 사활을 걸고 있다. 관련 법제화 지연으로 시장 불확실성이 큰 상황에서, 기술력을 선점해 향후 제도권 진입 이후의 독점적 지위를 확보하겠다는 전략이다. 특히 카드사가 주도권을 쥐고 있는 ‘지급결제’ 부문에서의 기술 경쟁이 치열하다.

카드사들이 지식재산권(IP) 확보에 속도를 내는 이유는 시장 선점 효과 때문이다. 신규 비즈니스 모델을 개척하는 과정에서 특허는 타사의 진입 장벽을 높이는 강력한 무기가 된다. 한 카드사 고위 관계자는 “시장을 선점하기 위해서는 혁신적인 서비스 기획뿐만 아니라 이를 뒷받침할 독보적인 기술권을 확보하는 것이 필수적”이라고 설명했다.

BC카드·KB국민카드, 스테이블코인 결제 시장 ‘정조준’

BC카드는 디지털 자산 결제 분야에서 가장 공격적인 행보를 보이고 있다. 최근 BC카드는 업계 최초로 스테이블코인 결제 처리에 필요한 핵심 기술 특허를 출원했다. 해당 기술은 결제 시점의 실시간 시세를 바탕으로 차감할 코인 개수를 확정하는 것이 골자다. 거래소별 미세한 시세 차이를 반영해 고객에게 가장 투명하고 합리적인 정산 금액을 제공하는 것이 강점이다.

특히 국경 간 송금 및 결제 시 원화와 외화 스테이블코인 간의 효용성을 극대화할 수 있어, 최원석 BC카드 사장이 직접 특허 출원에 참여할 만큼 큰 공을 들인 것으로 알려졌다.

KB국민카드는 기존 카드 인프라를 그대로 활용하는 ‘하이브리드 결제’ 기술에 집중하고 있다. 별도의 카드 발급 없이도 기존 신용카드에 블록체인 전자지갑 주소를 연동해 디지털 자산을 함께 사용할 수 있게 한 점이 특징이다. 결제 시 전자지갑 내 스테이블코인 잔액을 우선 차감하고, 잔액이 부족하면 신용카드 결제로 자동 전환되는 구조를 구현했다. 이를 통해 소비자들은 익숙한 결제 환경에서 디지털 자산을 일상적인 결제 수단으로 활용할 수 있게 될 전망이다.

실제 카드사의 특허 등록 적극적이다. 한국특허정보원 키프리스(KIPRIS)에 따르면, 1월 말 기준 등록된 특허 수는 BC카드(129건)가 압도적 1위를 차지하고 있으며 신한카드(60건), 현대카드(30건), 삼성카드(21건), KB국민카드(18건) 등이 뒤를 잇고 있다. 등록 특허의 경우 법적 권한을 보장하는데, 단순 출원만 놓고 보면 그 수는 더 많다.

금융권 관계자는 “특허 확보는 단순한 기술 증명을 넘어 향후 지급결제 환경 변화에 대비한 생존 전략”이라며 “법제화 등 제도적 환경 변화에 맞춰 기술 적용 가능성을 단계적으로 모색해 나가는 추세”라고 설명했다.

전통 금융사뿐만 아니라 핀테크사의 움직임도 분주하다. 글로벌 외환 토탈 솔루션 핀테크 ‘센트비’는 사업 초기인 2017년부터 가상화폐를 이용한 환전 및 송금서비스 특허, 이종화폐 송금 프로그램 특허 등 디지털자산을 활용한 비즈니스모델(BM) 특허를 마련했다. 현재는 해당 특허를 기반으로 법률 검토와 관련 사업자와의 파트너십 구축 방안을 모색 중이다.

이희정 센트비 CLCO(최고 법률 및 준법 감시 책임자)는 “특허권이 확보되면 타사는 사업상 침해를 피하기 위한 장치를 마련해야 하는데 이를 오히려 협업의 기회로 전환할 수 있다는 점이 긍정적”이라면서도 “디지털 자산 서비스 제공을 위한 특허권 ‘매핑(Mapping)’ 과정에 막대한 시간과 비용이 소요되는 만큼, 특허 출원 시 전략적 검토가 필요한 상황”이라고 덧붙였다.