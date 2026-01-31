[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]경북 군위군은 소아청소년과 및 안과 진료를 통해 주민들의 의료 접근성을 높이고 맞춤형 전문 진료서비스를 제공하고 있다고 31일 밝혔다.

소아청소년과 진료는 지난 2023년 5월부터 운영을 시작했으며 안과 전문의 진료는 지난해 9월 도입돼 질 높은 의료서비스 체계를 구축하며 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.

소아청소년과 진료는 0~17세 소아청소년을 대상으로 매주 2회(화·금요일)오전 9시부터 오후 5시까지 진료하며 소아환자 일반 진료 및 처치(치료·처방), 영유아 건강검진 등을 받을 수 있다.

안과 진료는 대구누네안과병원 전문의가 매주 목요일 주1회, 오전 9시30분부터 오후 4시까지 진료하며 결막염, 안구건조증, 각막 질환, 백내장, 녹내장 등 다양한 안과 질환에 대해 전문적이고 체계적인 검사와 진료서비스를 제공하고 있다.

지난해 소아청소년과 진료 환자는 575명, 안과 진료 환자는 475명으로, 영유아 및 주민들의 건강관리와 눈 건강증진에 크게 기여했으며 인근 대도시로 이동해야 했던 주민들의 불편도 크게 해소됐다.

김진열 군위군수는“앞으로도 전문적이고 체계적인 진료서비스 제공을 위해 지속적으로 노력하고 의료사각지대 해소를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.