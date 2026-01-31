오승록 노원구청장, 노원기차마을 이탈리아관 개장식 참석

[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 31일 오후 2시 화랑대철도공원 노원기차마을 앞 광장에서 열린 ‘노원기차마을 이탈리아관’ 개관식에 참석했다.

이 날 개관식에서는 에밀리아 가토 이탈리아 대사가 참석해 감탄을 아끼지 않았다.

‘노원기차마을 이탈리아관’은 지난 2022년 개관한 ‘노원기차마을 스위스관’의 후속으로, 고대부터 중세의 문화유산과 도시의 역사를 중심으로 ▲로마의 콜로세움 ▲나폴리의 크루즈 풍경 ▲피렌체 두오모 성당 ▲베네치아의 곤돌라 등 이탈리아 전역의 손꼽는 명소를 움직이는 모형 연출과 함께 실물의 1/87 규모로 구현해냈다.

이날 행사에는 오승록 구청장을 비롯해 에밀리아 가토 이탈리아 대사, 시․구의원, 지역주민 등 약 200명이 참석한 가운데 ▲축하 공연 ▲경과보고 ▲감사패 수여 ▲인사말씀 및 축사 ▲테이프 커팅식 및 기념촬영 ▲시설 라운딩 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “화랑대 철도공원은 이제 반나절동안 충분히 즐길 수 있는 문화·관광 코스를 갖추었다”며 “완벽한 하루 나들이가 되는 관광코스로 나아갈 수 있도록 지속적으로 관심을 가지겠다”고 말했다.