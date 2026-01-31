[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스 MICE관광산업연구소가 지난 28일 교내 산학협력관 5층 코워킹스페이스에서 ‘Post APEC 경주 MICE 산업 생태계 조성 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍은 2025 APEC 정상회의 이후 경주 지역 MICE 산업의 지속 가능한 발전 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

경북문화관광공사, 경주화백컨벤션뷰로센터(HICO), 경주시 관광컨벤션과 등 유관기관 관계자를 비롯해 지역 PCO 및 MICE 관련 기업 관계자, 학계에서는 동국대 WISE캠퍼스 호텔관광경영학전공 교수진 등 20여명이 참석했다.

주제 강연에서는 경주화백컨벤션뷰로 조덕현 본부장과 동국대 WISE캠퍼스 호텔관광경영학전공 최정자 교수가 연사로 나서 Post APEC 이후 경주 MICE 산업 생태계 조성 방향과 지역 맞춤형 MICE 활성화 전략에 대해 발표했다.

이어 진행된 토크 세션에서는 APEC 2025 개최가 지역 MICE 업계에 미친 영향과 향후 지역의 역할, 정책적 지원 방향 등을 중심으로 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

동국대 WISE캠퍼스 MICE관광산업연구소는 앞으로도 지·산·학 협력의 거점 역할을 통해 지역 관광 및 MICE 산업의 지속 가능한 발전을 꾀하고 지역 기반의 실질적인 성과 창출을 위한 연구·교육·산학협력 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.

김남현 동국대 MICE관광산업연구소 소장은 “APEC 이후 지역 산업에 실질적인 혜택이 돌아가야 함에도 불구하고 중앙정부 중심의 행정 구조로 인해 지역 기업이 소외되는 한계가 존재했다”며 “앞으로는 유관기관과 지역 대학, 지역 기업이 상생할 수 있는 정책적·제도적 지원이 필요하다”고 말했다.