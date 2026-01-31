2월 한달 간 에코마일리지 신규가입자 선착순 200명 커피 기프티콘 지급

[헤럴드경제=빅종일 선임기자]동대문구(구청장 이필형)가 설맞이 에코마일리지 새출발 이벤트를 2월 1일부터 2월 28일까지 한 달간 진행한다.

설 명절을 맞아 구민의 에너지 절약 실천을 확산하고 에코마일리지 참여를 활성화하기 위함이다.

이번 이벤트는 에코마일리지 신규 가입자를 대상으로 하며, 이벤트 기간 중 에코마일리지에 신규 가입한 동대문구민 선착순 200명에게 커피 기프티콘을 지급한다.

참여를 희망하는 구민은 이벤트 기간 내 에코마일리지 온라인 홈페이지를 통해 회원가입 후 전기·수도·도시가스 중 2개 이상의 에너지 정보를 입력, 가입 인증 메일을 담당자 이메일로 제출하면 된다.

온라인 가입이 어려운 경우 동대문구청 기후환경과 또는 동 주민센터를 방문하여 가입할 수 있다. 당첨자는 3월 중 개별 안내할 계획이며 당첨자에게는 커피 기프티콘을 모바일로 발송할 예정이다.

아울러 기존 에코마일리지 가입자 중 거주지 정보를 현행화한 동대문구민도 이벤트 참여가 가능, 이벤트 기간 내 인증 메일이 접수된 경우에 한 해 참여가 인정된다.

‘에코마일리지’는 전기·수도·도시가스 사용량을 절감한 정도에 따라 인센티브를 지급하는 시민 참여형 에너지 절약 제도이다. 적립된 마일리지는 온누리상품권, 서울사랑상품권, 아파트 관리비 납부 등으로 사용할 수 있다.

구 관계자는 “이번 이벤트를 통해 더 많은 구민이 에코마일리지에 참여해 일상 속 에너지 절약을 실천하고 탄소중립 운동에 참여할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.