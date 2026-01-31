[헤럴드경제=김현경 기자] 코스피가 5000선을 돌파하며 국내 증시가 강세를 보이는 가운데, 투자 관련 서적이 인기를 끌고 있다.

31일 서점업계에 따르면 예스24에서 이광수의 ‘진보를 위한 주식투자’가 3주 연속 종합 베스트셀러 1위에 올랐다. 재테크에 관심이 많은 50대 독자의 구매 비율이 47.9%로 절반 가량을 차지했고, 40대가 27.6%로 두 번째로 많았다. 이 책은 교보문고에서도 이번 주 종합 베스트셀러 5위를 차지했다.

광수네 복덕방 대표이자 경제 분야의 핵심 ‘진보 패널’로 꼽히는 저자는 주식의 본질을 ‘시장 참여’와 ‘주권 행위’로 설명해 왔다. 그는 단기 수익을 좇는 투기가 아니라, 기업의 주인이 되고 구조적 변화를 이끄는 힘으로서의 투자를 강조한다.

이 책은 “왜 진보는 투자해야 하는가”라는 질문에서 출발한다. 한국 주식시장이 구조적으로 저평가된 이유, 향후 지수 상승을 이끌 거시 조건, 지속 가능한 장기 투자의 철학,도구, 습관을 구체적 데이터와 사례로 안내한다.

이를 통해 저자는 단순히 자산을 불리는 기술을 넘어, 시장 참여 자체가 사회를 바꾸는 행동임을 설득력 있게 제시한다. 주식 투자는 더 이상 두렵고 어려운 영역이 아니라, 진보적 가치를 가진 시민이 스스로 경제적 힘을 확보하고 불평등한 사회 구조를 변화시키기 위한 가장 현실적 수단임을 보여준다.

돈과 투자에 대한 관심은 다른 도서의 인기에서도 나타났다.

모건 하우절의 신작 ‘돈의 방정식’은 출간과 동시에 교보문고 종합 베스트셀러 2위, 예스24 종합 4위를 기록했다.

구매 독자층을 살펴보면 남성 독자가 교보문고에서 67.8%, 예스24에서 68.5%로 다수를 차지했다. 특히 40대 남성 독자의 구매가 두 서점에서 각각 23.8%, 29.0%를 기록하며 주된 구매층으로 나타났다.

저자의 이전 도서인 ‘돈의 심리학’도 50만부 기념 뉴 에디션을 출간하며 교보문고 종합 23위로 진입, 함께 사랑을 받았다.

이 밖에 107만 투자 멘토 박곰희의 ‘박곰희 연금 부자 수업’은 예스24 종합 7위, 교보문고 종합 20위에 올랐다.

경제 전문 크리에이터 백억남의 ‘자본주의 시대에서 살아남기 위한 최소한의 경제 공부’도 예스24 종합 9위, 교보문고 경제경영 분야 3위에 오르며 출판계의 투자 열풍을 입증했다.