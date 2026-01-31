게이츠 측 “터무니 없고, 완전히 사실무근”

[헤럴드경제=이원율 기자]마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠가 혼외 관계를 통해 성병에 걸린 후 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인에게 도움을 청했다는 주장을 담은 이메일이 나왔다.

게이츠 측은 이에 대해 “사실무근”이라고 선을 그었다.

30일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 법무부는 이날 추가로 공개한 300만 페이지 분량의 엡스타인 문건에는 게이츠를 비롯한 정재계 유명 인사가 줄줄이 등장한다.

엡스타인이 자신에게 보낸 것으로 보이는 이메일에는 게이츠가 러시아 여성들과 관계 후 성병에 걸린 뒤 당시 배우자였던 멀린다에게 이 사실을 숨기려 했다는 미확인 내용이 담겼다.

게이츠가 엡스타인에게 항생제를 구해달라고 청했고, 성병 증상을 엡스타인에게 알린 뒤 이메일을 삭제하라고 요구했다는 것이다.

게이츠 대변인은 “터무니 없고, 완전히 사실무근”이라며 못박았다.

그는 “문건에서 확인할 수 있는 건 엡스타인이 게이츠와의 관계가 끝난 데 대해 좌절하고, 게이츠를 함정에 빠뜨려 명예를 훼손하려고 시도했다는 것”이라고 주장했다.

앞서 게이츠는 언론 인터뷰에서 엡스타인과의 관계를 묻는 질문에 자선사업 중 여러 차례 만났다는 점을 인정하면서도 “그를 믿은 건 큰 실수”라고 했다.

헤지펀드 매니저 출신인 엡스타인은 수십명의 미성년자를 상대로 성범죄를 저지른 혐의로 체포된 직후인 2019년 뉴욕 감옥에서 사망했다.

미국 법무부는 이날 기자회견에서 “2000개 이상 영상과 18만장 사진을 포함해 300만 페이지 이상의 자료를 공개한다”고 밝혔다.

토드 블랜치 법무부 부장관은 다만, 이날 공개하는 사진 중 엡스타인의 옛 연인이자 공범인 길레인 맥스웰을 제외한 모든 여성의 이미지는 편집했다고 했다. 여성의 신원을 알아볼 수 없도록 가림 처리했다는 뜻이다.

그는 “여성 이미지를 편집할 때 남성 이미지를 함께 편집하지 않을 수 없는 경우를 제외하고는 남성은 편집하지 않았다”고 했다.

법무부의 이날 문건 추가 공개는 지난해 11월 상하원이 만장일치 수준으로 가결하고 트럼프 대통령이 서명한 ‘엡스타인 파일 투명성 법’에 따라 이뤄졌다.