[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북도는 30일 도청 동부청사에서 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) ‘경주 SMR 유치지원 태스크포스(TF)’를 구성해 첫 회의를 열었다.

도는 지난 26일 김성환 기후에너지환경부 장관이 제11차 전력수급기본계획에 반영된 신규 원전 건설을 계획대로 추진할 것을 공식화함에 따라 TF를 구성했다.

TF는 경주에 SMR 유치를 위한 실무 협의기구로 향후 진행될 부지공모 절차에 대응한다.

양금희 경북도 경제부지사를 단장으로 15명으로 구성됐다. 경북도와 경주시, 경북연구원, 포스코가 참여했다.

이번 회의에는 경북연구원, 포항테크노파크, 포스코홀딩스, 포스코 E&C 등 지역의 유관 기관 관계자들이 참석한 가운데 소형모듈원전(SMR) 경주 유치를 위한 각 기관별 준비상황을 공유하고 향후 유치를 위한 분과별 대응 과제를 심도있게 논의했다.

SMR 유치 예정 부지는 안전사고 없이 50년간 안정적으로 운영되고 있는 월성원전과 인접한 지역으로 이미 지진, 지질 등에 대한 부지 적합성이 검증됐다.

월성 1호기 영구 정지에 따른 기존 변전설비를 활용하면 즉시 전력공급도 가능하다.

또 인근에 SMR 산업집적을 위한 경주 SMR 국가산단, SMR 제작 지원센터 등 산업기반과 차세대원자로 개발과 실증을 위한 국책 연구기관인 문무대왕과학연구소 설립 사업이 국가 주도로 추진 중이다.

경북도와 경주시는 앞으로 정책 자문회의, 주민설명회, 시의회 간담회 등을 통해 SMR 경주 건설의 당위성을 적극적으로 설명하고 유치에 성공하도록 노력할 계획이다.

양금희 경북도 경제부지사는 “그동안 경주 지역에 SMR 연구·산업기반 마련을 위해 전력을 다해왔다”며 “이미 12개 선도 기업과 투자협약을 체결하는 등 산업생태계 조성도 착실히 준비 중”이라고 말했다.