[헤럴드경제=조용직 기자] ‘2026 KPGA MY문영 윈터투어’ 1, 2회 대회가 태국 방콕에 있는 피닉스 골드 방콕 서, 남코스(파70·7080야드)에서 각각 연달아 진행된다.

문영그룹이 주최하고 ㈜한국프로골프투어 주관, ㈜골프T 운영하는 이번 2개 대회의 총상금은 2억 원이고 대회별 총상금은 각 1억 원, 우승상금은 각 1500만 원이다.

1회 대회는 2월 2~4일 예선, 5~6일 본선이 열린다. 2회 대회는 같은 달 9~11일 예선, 12~13일 본선이 펼쳐진다. 경기 방식은 예선 1라운드 18홀 스트로크 플레이, 본선 2라운드 36홀 스트로크 플레이다.

예선은 KPGA 투어프로와 프로를 비롯해 KPGA 주관 대회 참가 이력이 있는 외국인 선수, ATGT(All Thailand Golf Tour) 투어프로, 타일랜드PGA 투어프로, 핸디캡 3.0 이하의 아마추어 선수가 참가한다.

본선은 ‘2025 골프T KPGA 윈터투어’ 우승자 2명, 2025시즌 KPGA 투어 시드권자 20명, 예선전 통과자를 포함해 모두 120명의 선수가 출전한다. 컷오프 없이 상위 60명에게 상금이 지급된다.

‘2026 KPGA MY문영 윈터투어’에는 KPGA 투어 6승의 이형준(34.웰컴저축은행)을 비롯해 KPGA 투어 4승의 김우현(35.바이네르), KPGA 투어 2승의 김찬우(27), 임예택(28.COWELL), KPGA 투어 5승의 황인춘(52.3H지압침대) 등이 ‘1회 대회’와 ‘2회 대회’ 참가자 명단에 이름을 올렸다.

통산 7승의 허인회(39.금강주택), 2025년 KPGA 챌린지투어 통합포인트 1위 양희준(26), 군 복무 후 이번 시즌 KPGA 투어에 복귀하는 권오상(31) 등은 각 대회 예선부터 참가한다.