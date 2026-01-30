단순 주택 공급 아닌 종합 개발 전략 요구

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 동대문·용산·노원구 등 핵심 부지에 주택을 공급한다는 정부 계획에 대해 관할 자치구들이 “일방적인 발표”라며 반발하고 나섰다.

동대문구는 30일 입장문을 내고 “이번 발표는 해당 부지를 관할하는 구와 사전 협의 없이 일방적으로 발표된 사안”이라며 “단순한 주택 공급 확대에 머무르지 않고, 홍릉 일대 기능과 지역 발전 전략과 정합성을 갖춘 종합 구상으로 구체화돼야 한다”고 밝혔다.

동대문구는 “경제 기반이 상대적으로 취약하고, 주택 공급 비율이 높으며 소형 주택 중심이라는 여건을 안고 있는 상황에서 필요한 것은 단순한 주택 물량 확대가 아니라, 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화를 견인할 전략 거점의 조정·추진”이라고 강조했다.

정부는 동대문구 옛 국방연구원·한국경제발전전시관(1500호), 용산국제업무지구(1만호), 노원구 태릉골프장(6800여호) 등 수도권에 총 6만가구를 공급할 계획이다.

용산구도 전날 입장문에서 “용산국제업무지구의 정체성을 무시한 주택공급 확대”라며 “용산 구민을 무시한 일방적인 통보로 강한 유감을 표한다”고 반발했다.

용산구는 “국제업무지구 특유의 전문성과 도시 기능이 훼손되고, 주거 위주의 고밀 개발지로 전락할 우려가 크다”며 “학교, 도로, 교통 대책 등 필수 기반 시설 확보 방안이 충분히 제시되지 않은 상태로 전형적인 난개발로 이어질 수 있다”고 우려했다.

노원구 역시 전날 “2020년 당시와 마찬가지로 단순한 주택공급에 그쳐서는 안 되며 합리적이고 지속 가능한 지역 개발이 반드시 병행돼야 한다”고 입장을 밝혔다.