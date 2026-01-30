물류 역량 활용한 사회적 가치 창출 탄소중립 실천 위한 친환경 인프라 구축

[헤럴드경제=서재근 기자] 한진이 중소상공인과의 상생, 글로벌 사회공헌활동에 적극 나서는 등 물류업계의 지속가능한 성장을 선도하기 위해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 속도를 내고 있다.

한진은 중소 셀러의 배송 경쟁력 향상을 위해 ‘원클릭-오늘배송’ 및 풀필먼트 서비스를 지속적으로 고도화하고 있다고 30일 밝혔다.

특히 ‘인천 소상공인 반값 택배’ 사업 등을 통해 지역 소상공인의 물류비 부담을 획기적으로 낮췄으며, 소상공인시장진흥공단과의 ‘상생협력 업무협약’을 기반으로 배달 및 택배비 지원 사업을 전개하는 등 실질적인 경영 밀착형 지원을 제공하고 있다.

아울러 한진은 최근 보건복지부, 아동권리보장원과 함께 위기 임산부 지원 활동을 수행하는 한편, 창립 80주년을 기념해 미국 참전용사 후원과 베트남 지역 초등학교 지원 등 글로벌 나눔을 실천했다. 또한, 국내 물류 기업 최초로 ‘버킹엄궁 선언’에 동참하며 불법 야생동물 거래 근절에 앞장서고 있다.

국가적 위기관리 및 주요 행사에서도 핵심 파트너로서의 역량을 입증하고 있다. 한진은 국가 재난관리 물류기업으로 지정되어 위급 상황 시 국민 안전을 위한 물류망을 가동 중이며, 지난 ‘2025 APEC 정상회의’ 당시에는 수하물 당일택배 서비스를 안정적으로 운영해 행사의 성공적인 개최를 지원한 바 있다.

친환경 경영 부문에서는 온실가스 저감을 위한 가시적인 성과를 거두고 있다. 기존 주유소 부지를 전기차 충전소로 전환해 전국 14개 거점에서 충전 인프라를 운영하고 있으며, 친환경 차량 도입을 적극 확대해 탄소 배출량을 감축하고 있다.

재생에너지 도입에도 적극적이다. 2023년부터 원주와 진주 터미널에 태양광 발전설비를 구축해 연간 약 130MWh의 전력을 생산하고 있으며, 2024년에는 남부산 택배터미널에 자가소비형 태양광 발전기를 추가 설치해 연간 약 52MWh의 전기를 재생에너지로 대체하고 있다.

한진 관계자는 “단순한 물류 서비스를 넘어 사회와 환경에 기여할 수 있는 물류의 새로운 역할을 제시하고 있다”며 “앞으로도 전 사업 영역에서 ESG 가치를 내재화해 고객과 사회로부터 신뢰받는 지속가능한 기업으로 거듭날 것”이라고 밝혔다.