- 30일 뉴질랜드서 로켓랩 발사체로 발사 - 스발바르 지상국 통해 첫 위성 신호 수신 - 대전 지상국도 교신, 태양전지판 전개 확인

[헤럴드경제=구본혁 기자] 우주항공청은 30일 오전 10시 21분(현지시간 14시 21분)에 뉴질랜드 마히아 발사장에서 발사된 ‘초소형군집위성 검증기’가 성공적으로 발사됐다고 밝혔다.

당초 지난 12월 총 두 차례의 일정 연기가 있었으나, 발사체 업체 로켓랩 측이 보완 조치를 완료하고, 이날 최종 발사에 성공했다. 특히 이날 발사 준비 과정에서 데이터 재점검을 위해 발사 시각을 당초 09시 55분에서 10시 21분으로 약 26분간 조정했지만 이는 사전에 확보된 발사 가능 시간 내에서 진행된 정상적인 발사 절차였다.

초소형군집위성 검증기는 발사 후 2시간 51분 뒤인, 오후 1시 12분(현지시간 오후 5시 12분경)에 한국항공우주연구원 내에 있는 국내 지상국과 초기 교신 결과, 태양전지판이 정상적으로 전개되어 안정적인 전력을 생산하는 등, 위성 상태가 전반적으로 양호한 것으로 최종 확인됐다.

KAIST는 계획한 궤도에 성공적으로 안착된 초소형군집위성 검증기의 성능을 6개월간 시험하고 관측 영상의 품질을 확인할 예정이며, 7월부터 본격적으로 지구관측 임무를 수행하게 된다.

초소형위성 군집시스템 개발사업은 한반도 및 주변 해역을 고빈도로 정밀 감시하고 국가안보 및 재난·재해에 신속히 대응하기 위해 KAIST(인공위성연구소)가 우주청의 지원을 받아 개발한 지구관측 실용위성이다. KAIST가 총괄 ㈜쎄트렉아이와 위성시스템을 공동 개발했으며, 항우연이 지상 시스템과 검보정 및 활용시스템을 개발했다. 특히 이번 검증기는 향후 배치될 양산 위성의 영상 품질을 사전에 검증할 예정이다.

발사된 초소형군집위성 검증기는 3년 이상 해상도 흑백 1m급, 컬러 4m급의 광학 영상을 공급할 예정이며, 향후 한국형 발사체인 누리호로 후속 발사될 위성과 함께 군집 형태로 운영‧활용될 계획이다.

김진희 우주항공청 인공위성부문장은 “초소형군집위성 검증기의 성공적 발사를 통해 확보하게 되는 궤도상 검증 결과는 후속 양산기의 군집 형성과 기술적 완성도를 높이는 데 크게 기여할 것”이라며 “정부는 향후 추가 발사될 양산기도 차질 없이 개발·발사하여 국가 우주기술 역량을 강화하고 우주산업 경쟁력을 지속적으로 제고해 나가겠다”고 밝혔다.