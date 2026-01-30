김성주 이사장, “신한금융과의 동반성장 기대” 신한자산, 전주 사무소 개설 예정…신한펀드파트너스 전주서 근무

[헤럴드경제=노아름 기자] 국민연금공단은 신한금융그룹이 자본시장 비즈니스 전체 밸류체인을 전북혁신도시에 조성하기로 한 결정을 환영한다고 30일 밝혔다.

신한금융그룹의 이번 결정은 전북혁신도시에 자산운용·자본시장 허브를 구축하기 위한 것으로, KB금융그룹의 금융타운 조성 발표이후 두 번째다.

신한자산운용은 올해 전주에 사무소를 개설할 예정이다. 또한 국민연금의 국내 자산 수탁기관으로 선정된 신한펀드파트너스는 이달부터 30여명이 전주에서 근무하고 있다. 앞으로 고객상담센터를 비수도권 최초로 전주에 세울 계획이라고도 했다.

신한금융그룹은 향후에 300명 이상이 근무하는 자본시장 거점으로 조성한다는 그룹 방침에 따라 전북의 금융생태계 조성에 적극 참여하겠다는 뜻을 밝히기도 했다.

김성주 이사장은 “금융그룹의 연이은 결정으로 자산운용 생태계 조성을 위한 초석이 단단해지고 있다”며 “신한금융이 국민연금과 함께 성장하기를 기대한다”고 말했다.