자연과의 조화·채광 강조 디자인 ㈜엠피티엔지니어링건축사 설계

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시 남구 무거동 울산체육공원 테니스장에 자연과 어우러지는 쉼터 형태의 주차장이 들어선다.

울산시는 울산체육공원 테니스장의 300면 노외 주차장에 600면을 추가하는 주차장을 건립하기로 하고 최근 건축설계 공모를 통해 ㈜엠피티엔지니어링 건축사사무소의 ‘그린 웨이브(Green Wave)’를 당선작으로 선정했다.

당선작은 자연과 조화를 이루도록 디자인된 구조체 위에 타공판 매스(Mass, 공간의 부피)를 감싸 안팎의 경계를 허물었다. 단순한 주차장을 넘어 자연과 어우러지는 특색 있는 휴게공간을 열린 쉼터로 조성해 환기 및 채광까지 유도했다.

울산시는 이번 당선작을 기반으로 420억원을 들여 지상 3층·연면적 1만8791㎡ 규모의 주차장을 오는 10월 착공해 내년 9월 준공할 계획이다.

또 테니스장 주차장 조성 이후에도 프로경기가 있을 때마다 발생하는 일대 차량정체 및 주차난 해소를 위해 문수축구경기장 인근 주차장에 300대 규모의 주차장을 추가로 조성할 계획이다.