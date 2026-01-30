‘월간한성’ 콘텐츠 개편 인증 중고차 콘텐츠 ‘핫딜 매물’ 중심 구성 실질적 구매 정보 전달

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차는 디지털 채널을 통한 고객 접점을 넓히기 위해 공식 유튜브 채널 내 대표 콘텐츠인 ‘월간한성’을 개편한다고 30일 밝혔다.

이번 개편은 고객들이 가장 궁금해하는 전시장과 서비스센터, 인증 중고차 관련 정보를 중심으로, 차량 구매 전 단계부터 사후 관리, 인증 중고차까지 이어지는 고객 서비스의 여정을 보다 직관적으로 전달하는 데 초점을 맞췄다.

여정별로 독립적인 콘텐츠를 구성하면서도, 고객의 차량 라이프사이클 전반을 쉽게 이해할 수 있게 구성됐다. 먼저, 전시장 편에서는 실제 전시 공간과 상담 환경을 중심으로 한성자동차의 브랜드 경험을 전달하고, 벤츠의 주요 프로모션도 함께 소개해 고객이 가장 궁금해하는 구매 정보를 보다 손쉽게 접할 수 있도록 했다. 서비스센터 편에서는 정비 시설과 운영 프로세스를 상세히 소개해 구매 이후의 관리 단계까지 확인할 수 있다.

특히 한성자동차는 인증 중고차 편을 ‘핫딜 매물’ 중심으로 재편해, 단순한 차량 소개를 넘어 실구매자 관점의 정보 전달에 집중하고 있다. 시기별로 경쟁력 있는 매물을 선별해 가격, 차량 상태, 주요 특징을 직관적으로 안내함으로써 인증 중고차 구매를 고려하는 고객들의 이해도를 높였다.

인증 중고차 콘텐츠는 인기 차종과 합리적인 조건의 매물을 중심으로 구성돼, 온라인을 통해 사전 정보를 탐색하는 고객들에게 실질적인 구매 정보를 제공한다. 이를 통해 ‘월간한성’ 내 인증 중고차 콘텐츠는 단순한 차량 홍보를 넘어, 실제 구매 결정에 참고할 수 있는 인기 정보 채널로 자리매김하고 있다는 평가를 받고 있다.

김마르코 한성자동차 대표는 “월간한성은 단순한 영상 콘텐츠가 아니라, 고객이 차량 구매 전 단계에서 필요한 정보를 한 번에 이해할 수 있도록 기획된 채널 코너”라며 “특히 인증 중고차 콘텐츠를 핫딜 매물 중심으로 개편한 이후 고객 반응이 점진적으로 나타나고 있는 만큼, 앞으로도 고객 관점에서 실질적인 도움이 되는 콘텐츠를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.