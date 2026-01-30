[헤럴드경제=박연수 기자] 동원홈푸드는 국밥 프랜차이즈 ‘동동국밥’을 운영하는 위포먼스F&B와 식자재 공급 업무 협약을 맺었다고 30일 밝혔다.

동원홈푸드는 전날 경상남도 양산시에 있는 양산물류센터에서 위포먼스F&B와 식자재 공급 협약을 체결했다. 행사에는 박상천 동원홈푸드 외식식재사업부장과 위포먼스F&B의 조은빈·김영민 대표 등 양사 임직원들이 참석했다.

협약에 따라 동원홈푸드는 전국 40여개의 동동국밥 매장에 식자재를 공급한다. 동원홈푸드는 산지 구매, 정가·수의매매 등 다양한 방식을 통해 농가로부터 고품질의 농축수산물을 구매하고 있다. 직접 제조한 소스와 드레싱, 가공식품과 비식품에 이르는 3만여종의 식자재를 취급한다.

박상천 동원홈푸드 외식식재사업부장은 “위포먼스F&B와 상호 협력 관계를 유지해 함께 성장할 수 있도록 노력할 것”이라며 “체계적이고 효율적인 식자재 관리 시스템을 통해 신선하고 안전한 식자재를 공급하겠다”고 말했다.

한편 위포먼스F&B가 운영하는 동동국밥은 2023년 울산 언양본점에서 시작한 국밥 프랜차이즈다. 대표 메뉴 ‘우동돼지국밥’과 ‘우동순대국밥’ 등을 선보이고 있다.