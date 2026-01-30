해외 사업 확장·생산 인프라 영향

[헤럴드경제=김진 기자] 삼양식품이 창사 이래 처음으로 매출 2조원을 달성했다. 2023년 첫 매출 1조원을 달성한 이후 불과 2년만이다.

삼양식품은 지난해 연결 기준 매출이 2조3518억원, 영업이익은 5239억원으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다. 전년 대비 매출은 36%, 영업이익은 52% 증가하며 역대 최대 실적을 또다시 갈아치웠다.

삼양식품은 글로벌 브랜드로 성장한 ‘불닭’을 앞세운 해외 사업 확장과 생산 인프라 확대가 맞물려 성장이 가속화됐다고 분석했다.

지난해 삼양식품은 불닭 브랜드의 글로벌 입지를 기반으로 수출 지역을 다변화하고, 미국·유럽 메인스트림 유통망 확장에 집중했다. 동시에 밀양2공장을 가동해 생산능력(CAPA)을 확대했다.

삼양식품 관계자는 “불닭 브랜드가 글로벌 시장에서 일상적으로 소비되며 수요가 꾸준히 확대되고 있다”며 “이에 맞춰 생산·유통 인프라를 강화해 성장세를 이어갈 것”이라고 말했다.