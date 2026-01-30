S-DBC 인허가 절차 착수

2028년 토지 분양 목표

“S-DBC, 강남·북 균형발전 신호탄”

S-DBC(서울 디지털바이오시티) 조감도
[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 올해 중점 추진하고 있는 강북전성시대가 본격적인 궤도에 오른다. 서울시는 2009년부터 창동차량기지 부지에 추진해 온 S-DBC(서울 디지털바이오시티) 사업이 본격화된다고 30일 밝혔다. S-DBC는 바이오․AI 등 미래산업을 집적한 전략적 R&D 산업단지로 2027년 개장할 서울아레나와 함께 일자리·주거·교육·문화가 살아 숨 쉬는 미래산업 도시로 발돋움할 것으로 기대된다.

서울시는 30일 서울주택도시개발공사(SH)로부터 창동차량기지 일대 ‘S-DBC 일반산업단지 지정’ 신청서를 접수, ‘강북 전성시대’의 핵심사업인 S-DBC 조성의 초석을 놓고 실행 단계에 돌입했다.

2009년 ‘동북권 르네상스 프로젝트’를 시작으로 약 7000억원의 예산을 투입해 건설한 진접차량기지가 오는 6월부터 정식 운행에 들어가면서 창동차량기지 개발이 본격화되고 있다. 지난해 11월 종합시험운행에 들어간 진접차량기지가 6월 정식 운행을 시작하게 되면 창동차량기지는 서울 차량기지 중 최초로 서울 외곽으로 이전하게 된다.

서울시는 S-DBC 사업이 동북권의 미래를 좌우할 핵심 프로젝트인 만큼 관련 인허가 절차를 신속히 추진할 계획이다. 올해 상반기 중 주민설명회, 관계기관 협의 및 심의를 거쳐 올 하반기 S-DBC 산업단지 지정 고시를 목표로 한다.

창동차량기지. 손인규 기자
산업단지로 지정되면 사업시행자인 SH는 2028년 하반기 토지 분양을 목표로 차량기지 철거와 보상, 기반 시설 조성 등을 본격화할 방침이다.

이와 함께 시는 2024년 S-DBC 기업설명회, 2025년 S-DBC 컨퍼런스를 통해 바이오 등 첨단산업 분야 국내외 기업의 입주를 독려한 데 이어 올해도 지역 성장을 견인할 첨단 바이오 기업 유치에 총력을 다할 예정이다.

한편, S-DBC는 2027년 상반기 개관 예정인 서울아레나와 함께 창동·상계 일대를 강북권 최대 경제·문화 중심지로 변모시킬 예정이다. 단지 내부는 R&D 중심의 산업시설용지와 중랑천 변의 업무·상업 복합용지를 함께 배치해 ‘수변감성도시 서울’을 대표하는 워터프론트 타운으로 조성할 계획이다. 노원역세권 일대에는 호텔, 컨벤션, 복합문화시설 등을 도입할 수 있는 지원시설용지를 배치해 고밀 복합개발하고자 한다.

김창규 서울시 균형발전본부장은 “S-DBC는 강남북 균형발전의 신호탄이자 오랜 기간 동북권 시민들이 염원해 온 사업인 만큼 남은 인허가 절차를 신속하게 추진하겠다”고 밝혔다.


