[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 베네수엘라 영공을 민간 항공편에 다시 개방하기로 했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 주재한 내각회의에서 “방금 델시 로드리게스 베네수엘라 임시대통령과 통화해 영공 개방 방침을 통보했다”고 말했다.

그는 “미국 시민들은 머지않아 베네수엘라를 방문할 수 있을 것이며, 안전도 보장될 것”이라며 “과거 베네수엘라에 살았던 사람들 가운데 돌아가거나 방문하고 싶어 하는 이들도 그렇게 할 수 있게 될 것”이라고 설명했다

또 주요 석유 대기업들이 베네수엘라에 진출해 투자 지역을 검토하고 있다며 “이는 베네수엘라와 미국 모두에 막대한 부를 가져올 것이고, 석유회사들 역시 큰 성과를 거둘 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 “난 베네수엘라의 지도부에 감사를 전하고 싶다. 우리는 그들과 매우 잘 지내고 있다”고 밝혔다.

트럼프 행정부는 니콜라스 마두로 대통령을 축출하기 위해 군사작전을 전개하면서 베네수엘라 영공을 통제하고 민간 항공사에 비행하지 말라고 경고했다.