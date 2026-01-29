“국민의힘 이끌 자격 없어…당, 자멸의 길 몰아넣었다”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 한동훈 전 대표를 당에서 제명한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “당을 이끌 자격이 없다. 즉각 물러나라”고 했다.

오 시장은 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “장동혁 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었다”며 “국민의힘이 하나 돼 당당히 다시 일어서기를 간절히 바라고 있는 국민의 마지막 바람마저 짓밟고 극단적인 선택을 했다”고 적었다.

이어 “장 대표는 국민의힘을 이끌 자격이 없다”며 “당 대표 자리에서 물러나 그 책임을 져야 할 것”이라고 강조했다.

오 시장은 “국민께 사랑을 받고자 하는 정당이라면 결코 있을 수 없는 결정”이라며 “오늘(29일)의 이 결정은 결국 당 대표 개인과 홍위병 세력을 위한 사당화라고밖에 볼 수 없다”고 지적했다. 그러면서 “우리 당은 지금 국민의 외면을 넘어 혐오의 대상이 되고 있다”고 덧붙였다.

그는 “우리 당 스스로 고립돼 무너지는 모습을 보이면서 무슨 명분으로 국민의 선택을 바랄 수 있습니까”라고 되물었다.

오 시장은 “정치는 국민의 온도에서 국민의 언어로 말할 수 있을 때 힘을 얻을 수 있다”며 “다시 굳건히 일어나 절망하는 국민과 지지자들의 마음을 단단히 세우고 힘차게 미래로 향해 나아가야 할 때 장동혁 대표는 우리 당의 날개를 꺾어버리는 처참한 결정을 했다”고 강조했다.

그러면서 “장 대표는 물러나십시오. 절체절명 위기 속 대한민국의 제1야당의 대표 자리에 있을 자격이 없다”고 날을 세웠다.