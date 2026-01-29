[헤럴드경제=김현일 기자] 반도체 산업계가 29일 ‘반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법’의 국회 본회의 통과에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

한국반도체산업협회는 “반도체 특별법의 제정은 우리 반도체 산업이 새로운 기술 패러다임에 대응할 수 있는 제도적 기반을 마련한 중요한 전환점이자, AI 시대 반도체 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 출발점이 될 것”이라고 평가했다.

이어 “특별법이 산업 현장에 조속히 안착되어 실질적인 성과로 이어지기를 기대한다”고 당부하며 “반도체 업계도 국가 전략산업의 주체로서 책임과 사명감을 갖고, 기술 혁신과 산업 발전에 최선을 다하겠다”고 화답했다.

한국경제인협회도 “이번 특별법은 국내 반도체 산업의 성장동력을 한 단계 도약시킬 수 있는 중요한 제도적 기반이 될 것”이라고 평가했다.

그러면서 “정부의 재정 및 인프라 지원의 근거 마련은 글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 우리 기업들의 경쟁력을 실질적으로 강화하고, 대규모 투자를 촉진하는 핵심 동력이 될 것으로 기대된한다”는 입장을 밝혔다.

아울러 “글로벌 첨단기술 주도권 다툼 속에서 생존을 위한 우리 기업들의 대규모 투자 계획이 차질 없이 이행될 수 있도록 정부와 국회가 정책 일관성 유지와 제도적 뒷받침을 위해 힘써달라”고 요청했다.