29일 준공식, 170개 기업 4000명 근무 일자리 창출과 산업 생태계 활성화 기대

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산국제금융센터(BIFC)가 3단계 복합개발사업 준공을 갖고 국내 디지털 금융중심지로 우뚝 서게됐다.

부산시는 29일 오후 부산국제금융센터에서 ‘부산국제금융센터(BIFC) 3단계 준공식’을 개최했다고 밝혔다. BIFC 3단계는 2022년 3월 착공 이후 2025년 12월 사용승인을 받은 지하 5층·지상 45층 규모의 복합 시설이다.

BIFC 3단계는 지식산업센터·업무시설·시민 공간이 유기적으로 결합된 구조로, 디지털 테크기업 등 170여 개 기업(역외 기업 30여 개 포함)의 입주가 확정돼 약 4000명이 근무하게 된다.

업무시설에는 금융공공기관과 국제수로기구(IHO) 인프라센터가 입주해 금융·해양 분야 기능이 한층 강화되며, 특히 해양수산부 부산 이전과 맞물려 해양 정책·산업 기반의 집적효과도 확대될 전망이다. 또 직장어린이집, 어린이 금융도서관, 커뮤니티 공간 등 생활·문화 편의시설도 갖춰 입주기업 종사자 편의 증진은 물론 시민 접근성도 확대될 것으로 기대된다.

이번 3단계 준공을 통한 지역경제 파급효과는 ▷생산유발효과 1조495억원 ▷취업 유발효과 5376명 ▷고용 유발효과 4311명으로 추정된다. 향후 입주가 본격화되면 ▷금융공공기관·입주기업 간 협업 확대 ▷서비스업 수요 증가 등으로 일자리 창출과 산업 생태계 활성화가 기대된다.

특히 그동안 금융공공기관이 겪어온 사무공간 부족 문제를 해소하고, 업무·네트워킹·교육·컨벤션 등 다양한 기능을 한 공간에 구현함으로써 부산 금융중심지의 디지털금융 기반을 한층 강화하게 됐다. 국제수로기구(IHO) 인프라센터 유치를 계기로 해양 관련 산업·기관 간 협력이 보다 활성화될 것으로 기대되며, 장기적으로는 해양 금융 수요 확대에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망된다.

시는 향후 BIFC 운영 안정화와 금융기회발전특구 등과의 연계를 강화해 ▷선도(앵커)기업 추가 유치 ▷입주 기관 지원 프로그램 고도화를 추진할 계획이다.