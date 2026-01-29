이 대통령, 엑스에 “상품정리부터 확실히 하고 신뢰회복 급선무”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 29일 증권 시장 경쟁력 강화를 위한 부실 상장기업들의 퇴출을 시사했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “증권거래소는 일종의 백화점. 상품가치 없는 썩은 상품, 가짜상품이 많으면 누가 가겠습니까?”라며 증권시장과 관련한 얘기를 꺼냈다.

이어 “상품정리부터 확실히 하고 좋은 신상품을 신속도입해 고객 신뢰를 회복하는게 급선무”라고 덧붙였다.

그러면서 아래에는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 같은날 이찬진 금감원장, 이창용 한국은행 총재, 이억원 금융위원장과 가진 확대거시경제금융회의에서 ‘코스닥 경쟁력 강화를 위해 부실기업들을 신속 퇴출하겠다’는 내용의 언급을 한 기사도 첨부했다.

아울러 이 대통령은 “물론 소매치기도 철저히 단속해야지요”라고 덧붙였다. 그간 수차례 엄벌 방침을 밝힌 주가조작범을 ‘소매치기’에 빗대 엄단 의지를 다시 한번 밝힌 것이다.