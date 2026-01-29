[헤럴드경제=장연주 기자] 따로 모아 둔 상여금으로 남편 몰래 시작한 주식이 대박이 났는데, 수익금을 생활비에 보탤지, 계속 비상금으로 가지고 있어야 할지 고민이 된다는 글에 갑론을박이 벌어졌다.

A씨는 최근 한 온라인 커뮤니티에 “요즘 주가 장난 아니다. 제 상여금이랑 용돈에서 조금씩 떼서 사 모았던 주식 수익률이 꽤 높다”며 고민을 털어놨다.

그는 “몇천만원, 몇억원대 굴리는 사람에 비하면 적은 돈이지만, 그래도 수익률 올라가는 재미에 몇 년째 가지고 있었다”며 “생활비를 건드린 건 아니고 주머니에 있는 여윳돈으로 굴린 거라 남편한테 따로 말한 적은 없다”고 밝혔다.

A씨는 그러면서 “각자 상여금에서 얼마씩은 재량껏 쓰기로 미리 얘기했고, 저는 화장품이나 옷 사는 건 별 관심이 없어서 그 돈으로 주식을 샀다”고 설명했다.

하지만 주식 수익률이 높아지자 생활비에 보태야할지 고민이 된다고 털어놨다.

A씨는 “남편은 내가 상여금으로 뭘 했는지는 저도 전혀 모른다”며 “수익률이 높아지다 보니 이걸 빼서 살림에 보태야 할지, 비상금으로 가지고 있는 게 나을지 고민이 된다”고 조언을 구했다.

이에 대해 네티즌들은 상반된 의견을 나타냈다.

일각에서는 “몰래 투자하지 말고 지금이라도 이야기해야 한다”, “굳이 비밀을 만들지 않는 것이 좋다”며 수익률을 공개해야 한다고 한 반면, 또 한편에서는 “비상금으로 갖고 있어라”, “살림에 보태면 순식간에 사라진다” 등 비상금으로 갖고 있어야 한다는 의견도 나왔다.