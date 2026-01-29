AI데이터부문, 2026년 혁신 비전 제시

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행 AI데이터부문은 사업추진 결의대회를 개최하며 ‘Agentic AI Bank’로의 본격적인 도약을 선언했다고 29일 밝혔다.

지난 28일 서울시 중구 소재 본사에서 열린 결의대회는 기존의 단순한 사업계획 공유를 넘어 “AI가 고객의 금융일상에 자연스레 스며들 수 있는 Agentic AI Bank”를 만들겠다는 강력한 추진의지를 담았다. 참석자들은 올해의 핵심 Agenda 추진계획과 함께 ‘AI Agent First’ 전략을 중심으로 금융서비스 혁신 방향을 논의했다.

또한, 외부 전문가를 초청해 AI기본법, STO법제화 등 규제 동향과 AI 트렌드 강연을 진행해 임직원들에게 사업추진에 대한 새로운 인사이트도 제공했다.

결의대회에 참석한 김주식 부행장은 “고객을 미소짓게 하고, 고객과의 동반성장을 실현해가는 NH농협은행을 만들기 위해 전사적 AX를 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.