[헤럴드경제=이원율 기자]배우 신은수·유선호(24)가 3개월째 교제 중인 것을 인정했다.

신은수의 소속사 매니지먼트 숲 관계자는 29일 “신은수와 유선호가 3개월째 만남을 이어오고 있다”고 했다.

이 관계자는 “둘은 지인 모임에서 만나 가까운 사이가 됐다”고 덧붙였다.

신은수와 유선호는 2002년 동갑내기다. 지난해 말부터 교제를 시작해 3개월째 연애를 이어가고 있다.

신은수는 JYP엔터테인먼트에서 아이돌 준비를 하던 중 2016년 강동원 주연의 영화 ‘가려진 시간’에 출연하며 배우로 데뷔했다. 신은수는 당시 뛰어난 집중력을 보여줘 호평을 받았다. 이후 영화 ‘소나기’, ‘괴담만찬’, 고백의 역사‘와 드라마 ’반짝이는 워터멜론‘, ’조명가게‘ 등에서 모습을 보였다.

유선호는 2017년 엠넷 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101 시즌2’ 연습생으로 대중에게 얼굴을 알렸다. 당시 유선호는 연습생들과 두루 잘 지내는 등 친화력 있는 모습으로 팬들의 사랑을 받았다. 같은해 웹드라마 ‘악동탐정스’를 통해 배우로 데뷔했고, 이듬해인 2018년에는 미니앨범 ‘봄, 선호’로 가수로도 활동했다.

유선호는 ‘소녀의 세계2’, ‘노무사 노무진’ 열녀박씨 계약결혼뎐‘ 등 드라마에서도 연기했다. 그런 한편 예능 프로그램에도 종종 출연했다.