북미 최대 전시회 ‘TISE 2026’ 참가 주거·학교·사무실용 제품 대거 공개

LX하우시스(대표 노진서·사진 가운데)가 북미 최대 규모의 바닥재 전시회에 참가하며 현지 시장 공략에 속도를 내고 있다.

LX하우시스는 지난 27~29일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 북미 최대 바닥재 산업전시회 ‘TISE 2026’에 참가해, 북미 지역 주거공간과 상공간에 적합한 다양한 바닥재 제품(사진)을 선보였다고 29일 밝혔다.

‘TISE’는 매년 전 세계 700여개 건축자재 기업이 참여하는 바닥재 전문전시회로, LX하우시스는 글로벌 최대 바닥재 시장인 북미 공략을 위해 매년 꾸준히 참가하고 있다.

이번 전시에서 LX하우시스는 실제 주거공간과 상공간을 그대로 구현한 4개의 ‘공간 체험존’을 마련하고, 자체 개발한 무광, 소음저감, 치수안정성 등 차별화 기술을 직접 체험할 수 있는 ‘신기술 체험존’을 함께 구성했다.

전시공간에는 현지 주거환경에 최적화된 LVT(럭셔리 비닐 타일) 바닥재 신제품부터 학교·사무실·실내경기장 등에 적용 가능한 높은 내구성의 상공간용 시트 바닥재까지 폭넓은 제품군이 공개돼 관람객들의 관심을 끌었다. 특히 무광 기술을 적용해 자연스러운 나뭇결 디자인을 구현한 LVT 바닥재 ‘포레스트퓨전(ForestFusion)’이 집중 조명을 받았다. 이 제품은 지난해 미국 시카고 아테네움 건축디자인박물관이 수여하는 ‘굿 디자인 어워드’를 수상하며 디자인 경쟁력을 인정받은 바 있다.

이와 함께 바닥재와 조화를 이루는 가구용 보드 ‘보르떼(BORTE)’와 인조대리석 ‘비아테라(VIATERA)’를 적용한 주방 공간도 함께 전시해, 현지 건축사와 인테리어 업계 관계자들이 LX하우시스의 인테리어 솔루션을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

LX하우시스 관계자는 “앞으로도 북미 지역의 라이프스타일에 맞춘 맞춤형 바닥재제품을 지속적으로 선보이며 시장점유율을 확대해나가겠다”고 말했다. 홍석희 기자