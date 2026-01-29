- 우리기업 해외 특허출원도 17.6% 증가하며 수출 증가세 견인 - 어려운 경제 여건서 출원 증가…우리 기업들의 혁신 노력 방증

[헤럴드경제= 이권형기자] 최근 보호무역 확산 등 어려운 경제 여건 속에서도 우리나라 특허출원이 사상 처음으로 26만 건을 달성했다. 2013년 20만 건 돌파 이후 12년 만이다.

29일 지식재선처에 따르면 특허출원을 26만 건 이상 달성한 국가는 전 세계에서 일본(1984), 미국(1999), 중국(2008)에 이어 한국이 4번째다.

지난 2024년 중국, 미국, 일본에 이어 세계 4위의 출원 규모를 기록한 바 있으며 2025년에도 세계 4위 규모를 유지할 것이란 전망이다.

또한, 해외 특허출원도 전년 동기대비 17.6% 증가하면서 우리나라의 수출 증가세를 견인했다.

글로벌 경제 불확실성 확대에도 불구하고 특허출원이 증가한 것은, 내부적으로는 위기를 기회로 전환하려는 우리 기업들의 지속적인 혁신 노력을 보여주는 한편, 외부적으로는 특허를 포함한 지식재산(IP)의 중요성이 점차 커지고 NPE(특허수익화전문기업) 등에 의한 특허분쟁이 증가하는 국제적 환경 속에서 우리 기업들이 지식재산 확보에 적극적으로 나서고 있음을 시사한다.

▶2025년 국내 특허출원 총 26만 797건, 전년 대비 5.9% 상승

2025년 국내 특허출원은 총 26만 797건으로 전년 (24만 6245건) 대비 5.9% 상승했다. 모든 출원인 유형에서 증가했으며, 개인(▷15.0%), 중견기업(▷13.7%), 대기업(▷5.6%), 중소기업(▷4.6%) 순으로 증가율이 높게 나타났다.

산업별로 보면 ’25년 국내 특허출원 상위 10개 분야 중 AI·양자 기술 등을 포함하는 ICT(Information & Communications Technology) 관련 산업 특허출원이 2만 7033건으로 전년 동기 대비 21.1% 상승했다.

또한, 이차전지 분야 특허출원도 10,624건으로 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 국내 이차전지 대표 3개사를 비롯한 대기업 중심으로 출원 건수가 증가하면서 전년 동기 대비 14.4% 증가했다.

이는 우리기업이 AI 대전환 시기를 기회로 인식해, AI·양자 기술 등 첨단산업 분야를 중심으로 치밀한 특허 전략을 수립한 결과로 풀이된다.

▶2025년 우리기업의 해외 특허출원 전년 동기대비 17.6% 증가

급변하는 국제 정세에 맞춰 새로운 해외 시장을 선점키 위한 우리기업의 노력으로 선진 5개 지식재산관청에 출원된 우리기업의 특허는 전년 동기 (5만 6989건) 대비 17.6%(6만 7025건) 증가했다. 이 중 미국에 출원한 특허 건수는 3만 2976건으로 주요국(미국, 중국, 유럽, 일본) 해외 출원 중 가장 많은 비중(49.2%)을 차지하였고, 중국에 출원한 특허출원은 1만 6621건으로 가장 높은 증가율(72.3%)을 기록했다.

또한, WIPO(세계지식재산권기구) 데이터센터(2024) 등의 통계(’24)에 따르면 베트남(1395건, ▷31.4%), 인도(3826건, ▷14.4%), 대만(3365건, ▷8.1%) 등으로의 우리기업 해외 특허출원도 지속적으로 증가하고 있어, 우리나라의 특허 출원 대상국/지역이 기존 미국, 중국 중심에서 베트남, 인도, 대만 등으로확대되고 있는 것으로 나타났다.

한국의 최대 무역 수출국/지역(수출금액기준)이 중국, 2위 미국, 3위 베트남, 4위 대만, 8위 인도인 것을 고려할 때, 우리나라의 수출 대상국도 특허 출원과 동일한 방향으로 확대되고 있다.

지식재산처 정재환 지식재산정보국장은 “세계 경기 불확실성이 커짐에도 불구하고, AI·양자 기술 등 첨단산업 분야를 중심으로 우리기업의 특허출원이 증가하는 것은 매우 긍정적”이라며 “지난해 10월 지식재산처로 격상된 것을 계기로, 우리 기업의 해외 특허 확보를 위한 지원을 한층 더 강화해 나가겠다”고 밝혔다.