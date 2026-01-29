[헤럴드경제=민성기 기자] 365만 명의 구독자를 보유한 유튜버 슈카월드가 과거 ‘코스피 5000’ 공약을 조롱했다가 역풍을 맞고 있다.

최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 슈카월드가 지난해 대선 당시 출연했던 유튜브 콘텐츠 장면이 공유되고 있다.

문제가 된 발언은 슈카월드가 지난해 유튜브 채널 ‘머니 코믹스’에 출연해 이 대통령의 ‘코스피 5000’ 공약을 언급하는 과정에서 나왔다.

당시 슈카월드는 다른 출연자가 “이게 된다고?”라고 묻자, 무표정으로 손뼉 치며 “코리아 디스카운트를 해소해서 코스피 5000 시대를 열고, 주가 조작범은 원스트라이크 아웃하고, 상법 개정도 하고 좋은 거 다 해서 5000”이라고 말했다. 이어 “3000도 아니고 4000도 아니고 5000이다. 지금부터 딱 100%만 오르면 된다”며 “당선되기 전까지는 꿈이 있으니까. 정치 테마주 자체가 코스피다”라는 발언을 이어갔다.

이 발언은 당시 온라인상에서 공약을 과장되게 치켜세우는 반어법으로, 사실상 비현실적이라는 취지의 조롱으로 받아들여졌다.

슈카월드의 발언은 최근 코스피 지수가 5000선을 넘어서자 수면으로 올라오면서 역풍을 맞고 있다.

특히 지난 27일 슈카월드 채널에 올라온 ‘코스피 5000시대 개막, 최근 1년 상승률 100%!’라는 제목의 영상에는 “철면피” “사과부터 하세요” “무슨 코스피가 5000을 가느냐고 3시간 동안 조롱하더니” 등의 댓글이 이어졌다.