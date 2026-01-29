[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대는 28일 대강당에서 ‘2025학년도 해사대학 전기 학위수여식’을 개최했다고 밝혔다. 이날 학위수여식에는 류동근 총장과 채영길 총동창회장, 해운선사 및 유관기관 내외빈 등이 참석해 졸업생의 앞날을 축하하고 격려했다.

학위수여식은 해사대학 전해동 부학장이 시작을 알렸다. 이어 해사대학 학생들의 바다헌장을 낭독과 학사 보고, 축사 등 인사말, 학위수여, 교가 제창 등의 순으로 진행됐다. 졸업생들이 자축의 의미로 모자를 던지며 행사는 마무리됐다.

이번에 졸업한 해사대학(78기) 학생은 총 455명이다. 학부별로 보면 ▷항해융합학부 191명 ▷기관시스템공학부 155명 ▷해양경찰학부 60명 ▷해사인공지능·보안학부 49명이 학위를 수여받았다.

국립한국해양대 류동근 총장은 “여러분의 뒤에는 언제나 국립한국해양대학교라는 단단한 뿌리가 자리 잡고 있음을 잊지 말라”며 “자녀의 성장을 묵묵히 지원해 주신 학부모님과 해양 인재 양성에 전력을 다하신 교수님들, 그리고 든든한 버팀목이 되어주는 동문 공동체에 진심으로 존경과 감사의 인사를 올린다”고 말했다.

국립한국해양대학교 해사대학 졸업생들은 승선 실습과정을 포함한 전문 해기 교육을 이수한 뒤, 상선에 승선해 실무 경험을 쌓는다. 이들은 우리나라 해운 및 해사산업의 지속 가능한 발전에 기여할 예정이다.