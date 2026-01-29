내달 25일 예술의전당서 ‘이어지는 울림’ 공연 김선욱·선우예권·조성진·임윤찬 협연

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차그룹이 고(故) 정주영 창업회장 서거 25주기를 맞아 추모 음악회를 연다.

현대차그룹은 다음 달 25일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 ‘아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 : 이어지는 울림’을 개최한다고 29일 밝혔다. 이번 음악회는 정주영 창업회장의 기업가 정신과 철학을 되새기고, 그 의미를 미래 세대와 함께 나누기 위해 마련됐다.

현대차그룹은 추모 음악회를 통해 담대한 비전과 도전 정신으로 한국 경제 산업화를 이끈 정주영 창업회장의 삶과 정신이 오늘날 우리 사회에 주는 메시지를 조명할 계획이다. 정주영 창업회장은 어떠한 시련 속에서도 희망을 잃지 않은 도전 정신으로 한국 기업가 정신의 상징적 인물로 평가받고 있다.

이번 음악회에는 현대차그룹 임직원을 비롯해 공익 근무자, 미래 인재, 사회 각 분야 주요 인사들이 초청된다. 추모 행사의 취지에 따라 유료 입장권 판매 없이 사전 초청된 인원만을 대상으로 운영될 예정이다.

공연에는 세계적인 피아니스트 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬이 협연에 나서 정주영 창업회장을 기리는 무대를 선보인다.

현대차그룹 관계자는 “정주영 창업회장의 정신을 함께 기억하고, 그 울림을 다음 세대로 이어가기 위해 이번 추모 음악회를 준비하고 있다”고 말했다.