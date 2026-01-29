美금리 동결 이후 글로벌 금융시장 동향 점검 생산적 금융과 자본시장 선진화 지속 추진 방침 국민성장펀드·BDC·RIA 세법개정 2월 중 추진 글로벌 불확실성 대응…24시간 모니터링 체계

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 “해외 증시와 비교해 비대칭적인 국내 상장지수펀드(ETF) 규제를 신속히 개선하고, 코스닥 시장 경쟁력도 강화하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 이창용 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장과 ‘확대 거시경제금융회의’를 개최하고 이 같이 밝혔다.

구 부총리는 “근본적인 산업 경쟁력 제고를 추진하고 자본시장 체질 강화도 지속 추진하겠다”며 “생산적 금융과 자본시장 선진화에 박차를 가해 ‘코리아 디스카운트’를 넘어 ‘코리아 프리미엄’ 시대를 열겠다”고 강조했다.

이어 “국민참여형 국민성장펀드, 기업성장집합투자기구(BDC), 국내시장 복귀계좌(RIA) 관련 세법개정도 2월 임시국회에서 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 “코스닥 시장 경쟁력도 강화하겠다”며 “2월 중으로 조세특례제한법 시행령 개정을 완료해 코스닥벤처펀드의 소득공제 대상 투자액 한도를 확대하고 부실기업을 신속히 퇴출해 투자자 신뢰를 제고하겠다”고 설명했다.

아울러 “외환·자본시장의 체질 개선과 선진 투자환경 구축을 통해 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입을 지속 추진하고, 내년 4월부터 8개월간 진행되는 세계국채지수(WGBI) 편입도 차질 없이 이행하겠다”고 덧붙였다.

이날 회의에서는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 정책금리 동결 결정 이후 글로벌 금융시장 동향과 국내 금융·외환시장 영향에 대한 점검도 이뤄졌다.

참석자들은 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 금리동결 결정에 대해 “시장 예상에 부합한다”면서도 “향후 금리 인하에 신중한 제롬 파월 연준 의장의 인식에 주목할 필요가 있다”고 평가했다.

구 부총리는 국내 금융시장에 대해서는 “대체로 안정적인 모습”이라며 “증시는 외국인 순매수 등에 힘입어 작년에 이어 올해에도 주요국 대비 높은 주가지수 상승률을 보이고 있고, 일본 금리 급등 등의 영향으로 상승했던 국고채 금리도 점차 안정화되고 있다”고 말했다.

다만 그는 “미 연방정부 셧다운 우려와 관세정책 불확실성, 지정학적 요인 등 글로벌 불확실성이 상존하는 만큼 정부와 한국은행, 금융위원회, 금융감독원 등 관계기관이 긴밀히 공조해 대외 여건을 예의주시하면서 24시간 모니터링 체계를 지속 가동하겠다”고 밝혔다.