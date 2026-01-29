해외점포장 신년 화상회의 개최 3대 핵심 전략 발표

[헤럴드경제=정호원 기자] 강태영 NH농협은행장은 지난 28일 전 세계 해외점포장들과 신년 화상회의를 개최하고 2026년 농협은행이 나아갈 글로벌 비전을 공유했다. 강 은행장은 올해를 글로벌 사업의 중대 전환점으로 선포하며 ▷글로벌 수익성 강화 ▷AX(AI Transformation) 기반 경영관리 ▷원리원칙에 입각한 업무수행을 3대 전략 목표로 제시했다.

강 은행장은 올해를 ‘손익 중심 경영 정착의 원년’으로 명명했다. 이는 과거 공격적인 채널 확장과 자산 성장 위주의 외형 확대 전략에서 벗어나, 내실을 기하겠다는 의지로 풀이된다. 위험조정 수익성과 자본 효율성을 중시하는 포트폴리오 관리로 전환한다고 밝혔다. 이와 더불어 각 해외점포별 특화 비즈니스 모델을 강화해 안정적이고 지속가능한 수익구조를 구축할 것을 목표로 제시했다.

AX(인공지능 전환) 기반의 경영관리도 핵심 화두였다. 농협은행은 해외점포 손익·리스크·고객 데이터를 통합 분석하는 경영관리 체계를 고도화할 예정이다. 의사결정의 속도와 정밀도를 끌어올리고 점포별 성과와 과제를 실시간으로 점검하는 체계를 구축한다. 이를 통해 본점은 인력과 자원을 적재적소에 지원할 것을 밝혔다.

또한 원리원칙에 입각한 업무수행으로 금융사고를 원천 차단하는 ‘무사고 글로벌 네트워크’ 구현도 다짐했다. 단기실적이 아닌 장기적인 건전성과 신뢰를 우선하는 문화를 확산하고, 현지규제와 글로벌 스탠다드를 모두 충족하는 컴플라이언스 체계를 정착한다는 목표를 제시했다.

강 행장은 “글로벌 시장의 불확실성에서도 글로벌 고객 확대를 위해 노력하는 해외점포 직원들에게 감사하다”며 “본점과 해외점포가 원팀으로 원리원칙에 따라 업무를 수행하며, 글로벌 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.

한편, 농협은행은 작년 7월 영국 런던에 해외지점을 개설하며, 미국, 영국, 호주, 중국, 베트남, 인도, 캄보디아, 미얀마 8개국에 11개 해외점포를 운영하고 있다.