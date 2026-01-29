서대문사랑상품권 2월 5일 오후 6시 서대문땡겨요상품권 2월 3일 오전 10시 발행 시작

푸른색 외관의 서대문구청 건물과 주차장의 차량들, 그리고 분홍색 광고판이 보이는 사진이다. 광고판에는 텍스트가 적혀 있지만, 명확하게 보이지 않는다.
[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 설 명절을 앞둔 2월 첫째 주에 서대문사랑상품권과 서대문땡겨요상품권 2026년 첫 발행을 시작한다고 29일 밝혔다.

이는 지역사회 내 소비 촉진으로 소상공인의 매출을 높이고 민생경제를 활성화하기 위한 일환으로, 특히 서대문땡겨요상품권은 소상공인의 높은 민간 배달앱 중개수수료 부담을 덜기 위해 지난해 발행을 시작했다.

‘서대문사랑상품권’은 2월 5일 오후 6시부터 발행한다. 할인율은 5%며 구매 한도는 1인 기준 월 50만 원, 보유 한도는 150만 원이다.

서대문구 내 서울페이플러스 가맹점 만 3천여 곳에서 사용할 수 있으며, 해당 가맹점은 서울페이플러스 앱에서 검색 가능하다. 대형점포, 사행성업종, 연 매출 30억 원 초과 입시학원 등에서는 사용할 수 없다.

‘서대문땡겨요상품권’은 2월 3일 오전 10시에 발행을 시작하며 할인율은 15%다. 땡겨요가맹점에서 이 상품권으로 결제하면 5% 페이백을 지원받을 수 있어 이를 더하면 실제로는 20% 할인 혜택이 주어지는 셈이다.

서대문구 내 서대문땡겨요가맹점 1700여 곳에서 사용할 수 있으며, 해당 가맹점은 땡겨요 앱에서 확인 가능하다. 구매 한도는 1인 기준 월 20만 원, 보유 한도는 최대 100만 원이다.

상품권 유효기간은 구매일로부터 서대문사랑상품권은 5년, 서대문땡겨요상품권은 1년이며 미사용 시 지불 금액 전액을, 상품권 액면가의 60% 이상 사용 시 할인지원금을 제외한 잔액을 환불받을 수 있다. 연말정산 때 사용금액의 30%에 대한 소득공제도 이뤄진다.

올해 서울페이플러스 앱에서 새롭게 도입된 ‘찜페이’ 기능을 활용하면 바로 비용을 내지 않더라도 상품권 구매를 예약할 수 있다. 이후 최대 60일 이내에 비용 납부(지정계좌 자동 출금) 후 상품권 사용이 가능하다. 미납부 시에는 구매가 취소된다.

자세한 내용은 서대문구청 홈페이지 공지사항을 참고하거나 서대문구청 지역경제과 또는 서울페이플러스 고객센터로 문의하면 된다.


