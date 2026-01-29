-‘유명가수에겐 히트곡이 필요해’

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]대한민국에 무명가수 열풍을 일으켰던 ‘싱어게인’ 제작진이 이번에는 ‘유명가수’들의 신곡 전쟁을 선보인다.

SLL 레이블 스튜디오슬램은 ‘싱어게인4’ TOP6가 출연하는 리얼리티 음악 쇼 ‘유명가수에겐 히트곡이 필요해’(기획 윤현준, 연출 현지인)를 제작하며, 넷플릭스를 통해 더 많은 시청자들을 만난다고 밝혔다.

‘유명가수에겐 히트곡이 필요해’는 넷플릭스 시리즈 히트작 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’부터 ‘싱어게인’, ‘슈가맨’ 등을 통해 독보적인 기획력을 입증한 ‘서바이벌 명가’ 스튜디오슬램의 신작인 동시에, ‘싱어게인4’의 스핀오프 작품이다.

오디션 프로그램을 통해 실력을 입증하며 ‘유명가수’가 된 우승자 이오욱을 비롯해 준우승자 그윈 도라도, 김재민, slowly(슬로울리), 서도, 규리 등 TOP6가 아티스트로서의 정체성을 담은 신곡을 만들어가는 과정을 담는다. 출연진은 각자의 음악적 색깔에 맞는 프로듀서와 협업하여 대중에게 사랑받을 수 있는 첫 히트곡 탄생의 전 과정을 밀착 기록할 예정이다.

이번 프로그램은 단순한 리얼리티를 넘어, 완성된 신곡으로 펼치는 치열한 서바이벌 요소를 도입했다. 최종 우승은 오직 대중의 선택과 음원 차트 성적을 통해 결정되는 만큼, 실제 가요계에서 사랑받을 수 있는 ‘진짜 히트곡’을 탄생시키는 데 초점을 맞춘다. 오디션 명가 스튜디오슬램 특유의 감각적인 연출과 넷플릭스가 만나 어떤 시너지를 낼지 귀추가 주목된다.

특히 이번에는 넷플릭스를 통해 매주 2회씩 새로운 에피소드를 선보이는 ‘위클리(Weekly) 순차 공개’를 채택하여, 매주 TOP6의 새로운 모습과 음악적 성장을 담으며 실시간으로 팬덤과 호흡할 계획이다.

스튜디오슬램 현지인 PD는 “‘싱어게인’을 통해 이제 막 무명을 벗은 TOP6에게 일회성 화제성을 넘어, 아티스트로서 자생할 수 있는 실질적인 토대와 ‘히트곡’을 선물하고 싶다는 마음에서 시작한 프로젝트”라며, “스튜디오슬램의 제작 노하우와 넷플릭스의 네트워크를 결합해 이들의 진심이 많은 음악 팬들에게 닿을 수 있도록 K-음악 예능의 새로운 지평을 열 것”이라고 밝혔다.

한편, ‘유명가수에겐 히트곡이 필요해’는 오는 2월 28일(토) 오후 5시 1, 2회 공개를 시작으로 총 20회에 걸쳐 5월 초까지 대장정을 이어간다.