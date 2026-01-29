매출, 전년도 같은 기간 대비 17％↑ 시장 전망치 웃도는 호실적에도 주가 하락

[헤럴드경제=김지윤 기자] 마이크로소프트(MS)는 지난해 4분기(10∼12월) 매출액이 전년도 같은 기간 대비 17% 오른 812억7000만달러(약 116조원)를 기록했다고 28일(현지시간) 밝혔다.

이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장전망치인 802억7000만달러보다 높은 수치다.

부문별로는 지능형 클라우드 매출이 329억달러로, 지난해 동기보다 29% 올랐다.

이 가운데 주력 서비스인 ‘애저’(Azure) 등 매출은 같은 기간 39% 증가했다. 다만 이는 지난 1분기 성장률인 40%보다 소폭 둔화한 것이다.

‘MS365’ 서비스와 사회관계망서비스(SNS) 링크트인 등이 포함된 기업·생산성 부문도 341억달러 매출로 지난해보다 높은 성과를 거뒀다.

반면 윈도 운영체제(OS)와 콘솔게임기 엑스박스 등이 포함된 개인용 컴퓨팅 부문은 3% 낮아진 143억달러를 기록했다.

같은 기간 영업이익은 21% 증가한 383억달러를 기록했고, 주당순이익(EPS)은 4.14달러로 시장전망치인 3.97달러를 상회했다.

사티아 나델라 최고경영자(CEO)는 “아직 인공지능(AI) 확산의 초기 단계에 있는데도 MS는 주요 프랜차이즈보다 더 큰 AI 사업을 구축했다”며 “고객과 파트너의 새로운 가치를 창출하기 위해 우리는 AI 스택 전반에 기술의 경계를 확장하고 있다”고 말했다.

MS는 지난 3개월간 S＆P500 지수가 1.6% 상승하는 가운데, 11%의 주가 하락을 기록했다.

이날 정규장에서 MS 주가는 전일 종가 대비 0.22% 오른 481.63달러를 기록했으나, 실적발표 직후 장외시장에서 5% 이상 하락해 미 동부 시간 오후 5시45분 기준 457달러대를 오르내리고 있다.

이는 애저 클라우드 매출 성장세가 지난 분기보다 둔화한 데 따른 것으로 풀이된다.