사업 구조조정…“과거 관성 탈피” 방산·ESS·로봇∙AI 사업 중심 포트폴리오 재편 외형보다 수익 극대화 위한 조직 개편 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 아이티엠반도체가 2026년을 기점으로 외형 성장 위주의 기존 전략에서 벗어나, 수익성 중심의 경영 체질 개선과 고강도 내부 혁신에 나선다.

나혁휘 아이티엠반도체 대표이사는 2026년 신년 메시지를 통해 “불확실한 글로벌 경영 환경 속에서 지속 가능한 성장을 위해서는 통렬한 자기반성이 선행돼야 한다”며, “수익성이 낮은 사업과 내부의 비효율적 관행을 과감히 정리하는 자기 혁신을 추진하겠다”고 밝혔다.

아이티엠반도체는 올해 기존 주력 사업 전반에 대한 정밀 진단을 실시하고, 이익률이 낮거나 중장기 성장성이 제한적인 사업은 단계적으로 축소하거나 정리할 방침이다.

이러한 내실 강화 기조를 바탕으로 방산, 에너지저장장치(ESS), 로봇, AI 분야를 핵심 신사업으로 설정하고 선택과 집중 전략을 추진한다.

지난해 방산드론 전문기업과 업무협약을 체결하고 드론용 액추에이터 부품 협업을 진행 중이며, 군수 및 산업용 ESS 보호회로 개발과 로봇용 다관절 모듈 개발, AI기업 협력 등으로 사업 영역을 단계적으로 확대하고 있다.

조직 개편도 병행한다. 의사결정 단계를 간소화하고 성과 중심의 조직 문화를 정착시켜 사업 추진 속도와 책임성을 동시에 높인다는 전략이다.

나 대표는 “내실과 확장의 균형도 중요하지만, 현 시점에서는 수익성을 담보하지 못하는 확장을 경계해야 한다”며, “체질 개선을 통해 창출된 이익이 다시 신사업 성장으로 이어지는 선순환 구조를 구축해 기업 가치를 재평가받겠다”고 강조했다.