“물가 안정 정부 기조에 부응”

[헤럴드경제=김진 기자] 밀가루 가격 담합 의혹을 받는 대한제분이 다음 달 1일부터 밀가루 일부 제품 가격을 평균 4.6% 인하한다고 28일 밝혔다.

대상 품목은 주로 업소에 공급하는 곰표고급제면용(호주산), 곰(중력1등), 코끼리(강력1등) 20㎏ 대포장 제품과 유통업체에 공급하고 있는 3㎏, 2.5㎏, 1㎏ 제품 등이다.

대한제분 관계자는 “최근 대미관세 협상 등 대외변수가 불확실한 상황이나 원·달러 환율이 점차 안정화 추세를 보이고 있다”며 “물가 안정이라는 정부 기조와 소비자들의 요구에 적극 부응한다는 차원에서 가격을 내리기로 결정했다”고 말했다.

한편 대한제분과 사조동아원의 전현직 대표이사 등은 검찰의 공정거래법 위반 혐의 수사를 받고 있다. 검찰은 대한제분, 사조동아원, CJ제일제당, 삼양사, 대선제분 등이 수년간 밀가루 가격과 출하 물량을 협의·조정하는 방식으로 담합을 벌인 것으로 보고 있다. 검찰이 추산한 담합 규모는 4조원대 이상이다.

검찰은 최근 삼화제분, 한탑을 포함해 수사 대상을 7곳 전체로 확대했다. 제분업계 전체를 겨냥해 대대적으로 조사에 나서는 것은 2006년 밀가루 담합 사태 이후 약 20년 만이다.