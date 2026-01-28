[헤럴드경제=김광우 기자] “길고양이인 줄 알았는데”

경상북도의 어느 산속에서 포착된 낯선 생명체. 바로 한국 생태계의 ‘최상위 포식자’로 분류되는 ‘담비’다.

멸종위기 야생동물 2급으로 지정된 담비. 개체 수도 많지 않은 데다, 산 깊숙이 서식해 인간에 의해 발견되는 경우가 드물다.

그런데 이번에 포착된 담비. 이전보다 더 의미 있는 발견으로 평가받고 있다. 지난해 초대형 산불이 휩쓸고 지나간 숲에서 발견된 개체기 때문.

담비는 먹이가 충분하고 숲 구조가 건강한 양질의 환경에서 서식하는 동물이다.

이는 곧 산불이 지나간 뒤 1년도 채 되지 않았지만, 담비가 살 정도로 가시적인 생태계 복원이 이뤄졌다는 얘기다.

심지어 이 숲에는 산불 피해 복원을 위한 나무 심기 등 인간의 손길이 전혀 닿지 않았다. 자연 스스로 다시 생태계를 복원한 결과가 나타난 셈.

지난 2025년 3월 경북 의성에 역사상 최악의 산불 피해가 발생했다. 이에 천년고찰 고운사 사찰림 또한 전체 면적의 97.51%인 252헥타르 크기의 피해를 보았다. 축구장 약 360개에 달하는 크기의 숲이 순식간에 ‘잿더미’로 변한 셈이다.

고운사 사찰림은 이전부터 보호지역으로 지정될 정도로 생태적 가치가 높은 지역이다. 이에 산불 피해 복구를 위한 논의가 진행됐지만, 별도의 인위적인 조치를 진행하지 않기로 결정했다. 생태계의 자기 회복력에 의지한 자연 복원을 결정한 것이다.

그리고 10개월이 흐른 지금, 자연 복원에 의한 생태계 회복이 이뤄지고 있는 것으로 나타났다. 그린피스 서울사무소 등 5개 환경단체와 연구진은 ‘고운사 사찰림 자연 복원 중간보고회’를 열고 “자연 복원 과정을 모니터링한 결과, 예상을 뛰어넘는 복원 속도가 확인됐다”고 밝혔다.

가장 먼저 확인된 것은 나무 등 식생. 이규송 강릉원주대 생물학과 팀이 진행한 식생 조사 결과, 숲의 골격이 되는 참나무류 등 교목성 수종의 맹아는 1헥타르당 평균 3922개로 나타났다. 산불이 휩쓸고 지나간 뒤, 다시 돋아난 새싹만 해도 1헥타르 공간 안에 4000개에 달한다는 얘기다.

이에 따라 고운사 사찰림의 76.6%에 달하는 지역에서 자연 복원 징후가 뚜렷한 것으로 분석됐다. 추가적인 재난에 대한 예방 효과도 나타났다. 지난해 8월 기준 토양침식 위험은 산불 직후보다 3.57배 줄었다.

이는 산불 이후 자라난 식생이 토양을 덮으며 생긴 결과다. 맹아, 고사리 등 식생이 토양 유실을 막는 ‘녹색 붕대’ 역할을 해, 산사태 등 추가적인 재난에 대한 예방 효과가 나타났다. 이 밖에도 진달래와 생강나무 등 봄꽃 나무들이 맹아를 틔우는 게 확인됐다.

산불로 자리를 비웠던 동물들도 다수 포착됐다. 실제 동물 조사에서는 고운사 산림이 멸종위기종의 피난처이자 이동 통로 역할을 하는 것으로 확인됐다. 천연기념물인 수달에 더해 멸종위기 야생동물 2급인 담비, 삵 등 법정보호종 3종이 모두 발견됐다.

동물 조사를 맡은 한상훈 한반도야생동물연구소장은 “수달은 계곡을, 담비는 능선을 이동 통로로 이용하며 산불 피해지 내에서 활발히 활동 중이었다”며 “중대형 포유류의 회복 잠재력은 높게 나타났으나, 설치류 등 소형 포유류의 종 다양성은 일시적으로 낮은 상태를 보였다”고 설명했다.

기경석 상지대 조경산림학과 교수팀은 소리를 통해 생태계 회복 징후를 파악했다. 조사 기간 총 28종의 야생조류가 확인됐다. 피해가 컸던 상류 지역의 출현 종 수는 지난해 9월 14종에서 11월 18종으로 증가해, 빠른 회복세를 보였다. 천연기념물이 소쩍새도 핵심종으로 서식하고 있는 것이 확인됐다.

곤충 조사의 경우 활동이 잦아드는 10월에 시작돼, 뚜렷한 결론이 나오지 않았다. 그러나 향후 자연복원지와 인공조림지 간 곤충 군집 구성에 차이가 나타날 것으로 예측하고 있다. 올해는 계절별 모니터링을 본격화해, 복원 방식에 따른 생태적 효과를 입증할 계획이다.

그간 산림청은 산불로 피해를 본 나무를 제거하고, 새 나무를 심는 방식의 인공복원을 반복했다. 이 과정에서 산불에 취약한 침엽수를 심는 경우가 많았다. 땅 주인 입장에서 벌목 등에 따른 경제성이 높기 때문. 하지만 침엽수림 조성으로, 산불은 물론 산사태 등 재난 피해가 커질 수 있다는 지적을 받았다.

이에 이번 자연복원 프로젝트에 이목이 쏠리고 있다. 고운사 자연복원 프로젝트는 나무줄기까지 피해를 당한 광범위한 산림 지역에서 실시하는 최초의 자연 복원 시도. 향후 조사 결과에 따라 자연복원 효과를 검증하고, 비교할 수 있는 대표 사례가 될 것으로 보인다.

프로젝트에 참여한 환경단체 연대체는 “이번 중간발표는 우리 숲이 가진 회복력을 실증적으로 입증한 사례”라며 “자연 복원이 기존처럼 피해목을 모두 베고 새 나무를 심는 관행을 멈추고 진정한 복원의 패러다임을 제시할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

고운사의 주지 등운스님은 “산불이 난 뒤 지난해 9월쯤에 산 정상에 올라가 보니 고사리 등 온갖 풀들과 나무들이 다 움트고 있어서 깜짝 놀랐다”며 “자연은 자연에 맡겨두면 좋겠다는 마음으로 시작했고 소나무뿐 아니라 다양한 식생이 함께 어우러져 살기를 바란다”고 말했다.