산업·의료기기 디자인 전문기업 피노(PINO)가 세계적인 디자인 시상식인 ‘2026 ASIA DESIGN PRIZE’에서 뷰티 및 의료기기 디자인 부문 3관왕을 달성하며, 글로벌 무대에서 디자인 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

피노는 이번 시상식에서 ▲DIONE ▲DENTAL MOBILE SUCTION DEVICE ▲PREMIUM HI SONIC 등 총 3개 작품으로 수상하며, 뷰티 디바이스와 의료기기 분야 전반에서 높은 평가를 받았다.

이번에 수상한 작품들은 각각의 전문 영역에서 기능성과 심미성을 동시에 구현한 점이 특징이다. 먼저 ‘DIONE’은 뷰티 디바이스 분야에서 세련된 외형과 직관적인 사용자 인터페이스를 결합한 디자인으로 주목받았다. 사용자 환경을 고려한 인체공학적 구조와 고급스러운 디자인 언어가 높은 평가를 받았다.

‘DENTAL MOBILE SUCTION DEVICE’는 치과 진료 환경에 최적화된 이동형 석션 장비로, 위생 관리와 작업 효율성을 고려한 구조 설계가 강점이다. 의료 현장의 실제 사용성을 반영한 디자인 접근 방식이 심사위원단의 호평을 이끌었다.

‘PREMIUM HI SONIC’은 프리미엄 뷰티 디바이스로, 고급 소재 적용과 안정적인 형태 설계를 통해 사용자 만족도를 높인 제품이다. 기술적 성능과 감성적 디자인의 균형이 주요 평가 요소로 작용했다.

피노(PINO) 박범호 대표는 “이어 “이번 수상을 통해 피노는 의료기기와 뷰티 디바이스를 아우르는 통합 디자인 전문 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 하게 됐다. 특히 서로 다른 제품군에서 동시에 수상한 사례는 드문 만큼, 산업 전반에서 피노의 설계 역량과 디자인 시스템이 안정적으로 구축되어 있음을 보여주는 성과로 평가받고 있다.”고 전했다.

이어 “이번 3관왕 수상은 현장 중심 디자인과 사용자 경험에 대한 꾸준한 연구가 국제 무대에서 인정받은 결과다. 앞으로도 의료기기와 뷰티 디바이스 분야에서 글로벌 기준에 부합하는 디자인 솔루션을 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.