[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]박승호 포항시장 출마 예정자는 27일 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 장성동 미군 반환 공여구역을 미래 산업과 청년 창업, 벤처기업이 실제로 성장하는 혁신 생태계의 중심으로 전환하는 종합 구상을 공식 제안했다.

박 전 시장은 “수십 년간 국가 안보를 위해 사용되며 주민들이 재산권 제약과 생활 불편을 묵묵히 감내해 온 땅이 미군저유소 부지”라고 규정했다.

이어 “2006년 ‘미군 반환 공여구역 주변지역 등 지원 특별법’시행 이후 해당 터 활용이 국가적 과제로 논의됐다”며 “특히 2018년 포항시가 종합계획을 수립해 행정안전부의 사업 승인까지 받았음에도 지금까지 실제 사업으로 이어지지 못했다”고 지적했다.

박 전 시장은 “계획은 있었지만 실행은 멈춰 있었다. 이제 더는 미룰 수 없는 포항의 과제”라며 “단순한 택지나 단기 개발 대상이 아닌 미래 산업·청년 창업·벤처 성장이 하나로 연결되는 공간으로 전환해야 한다”고 했다.

또 미분양 아파트와 유휴 주거 공간을 활용해 청년과 벤처 인재가 실제로 머물 수 있는 현실적인 정주 정책도 병행하겠다고 설명했다.

이 밖에도 박 전 시장은 이날 포항의 산업·벤처 생태계가 성장하지 못한 구조적 한계를 해결하기 위해 가칭 ‘포항 혁신위원회’ 구성을 제안했다.

포항시장과 포스코를 중심으로 지역 대학과 산업계, 시민사회가 함께 참여해 산업 전략과 벤처 육성, 인재 정착 정책을 통합적으로 조율하는 실질적인 컨트롤타워라는 설명이다.

박 전 시장은 “미군저유소 부지는 혁신 구조가 실제로 작동하는 현장이 돼야 한다”며 “계획이 아니라 사람과 벤처기업이 돌아오는 결과로 이 구상의 실행 가능성을 증명하겠다”고 말했다.