[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도교육청(교육감 임태희)이 동계 방학 기간 중 도내 교원 학습공동체 대상 미래형 학습 체제 구축을 위한‘찾아가는 인공지능(AI) 서·논술형 평가 맞춤형 컨설팅 및 연수’를 운영한다.

이번 컨설팅은 디지털 전환 시대에 교사들이 하이러닝 기반 인공지능(AI) 서·논술형 평가시스템을 효과적으로 활용하고 이를 통해 학생 개별 맞춤형 교육의 질을 높이기 위해 마련됐다.

도교육청은 27일부터 2월 13일까지 교원 학습공동체가 희망하는 일자와 장소로 직접 찾아가 수요자 중심 맞춤형 컨설팅과 연수 프로그램을 제공할 예정이다. 이번 과정에는 도내 초･중･고 20개교 교원 630여 명이 참여한다.

컨설팅과 연수 주요 내용은 학습공동체 상황과 여건에 맞춰 ▷(탐구형) 인공지능(AI) 평가 정책 이해와 우수 사례 공유 ▷(실습형) 문항 설계와 채점 실습 ▷(융합형) 정책 이해와 평가 역량 집중 심화 과정 등 3개의 트랙으로 구성됐다.

특히 교사가 직접 제작한 평가 문항과 채점 기준을 시스템에 적용해 보고 인공지능(AI) 분석 결과를 교수･학습에 재투입하는 구체적 실행 방안도 포함됐다.

이번 컨설팅은 모든 과정을 종이 없는 ‘페이퍼리스(Paper-less)’ 방식으로 진행해 지속 가능한 디지털 교육 생태계 조성의 의미를 더했다.

도교육청은 인공지능(AI) 서･논술형 평가시스템을 교사의 학생 성장 진단을 돕는 중요한 보조도구로 적극 활용해 교사가 수업과 평가 본연의 역할에 집중할 수 있도록 현장 밀착형 지원을 지속할 계획이다.

한편 컨설팅 이후에도 현장 지원이 지속되도록 상시 지원 체계를 유지하고 학교에서 제안한 의견을 인공지능(AI) 서･논술형 평가 정책의 질적 개선과 프로그램 보완에 적극 반영할 계획이다.