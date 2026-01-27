2026년 실행 원년 선포… 2030년 온실가스 40% 감축 추진

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원시가 2026년을 탄소중립 ‘실행 원년’으로 선포하고 2030년까지 온실가스 배출량을 40% 줄이기 위한 본격적인 정책 추진에 나선다.

창원시는 27일 기후환경국 정례브리핑을 통해 2018년 기준 584만t 수준인 온실가스 배출량을 2030년까지 350만t으로 감축하겠다는 목표를 밝혔다. 이를 위해 시는 감축 효과가 큰 수송·순환경제·건물 등 3대 핵심 분야에 2026년 한 해 동안 총 2176억원의 예산을 집중 투입한다.

수송 부문에는 1552억원을 배정해 전기·수소차 보급을 확대하고 노후 경유차 조기 폐차를 지원한다. 자전거 정책인 ‘누비자’ 확대와 자전거 도로 정비를 병행해 저탄소 교통체계 전환에 속도를 낸다.

순환경제 부문에는 454억원을 투입해 폐기물 자원화를 강화한다. 소각장 폐열 자원화와 음폐수 바이오에너지 생산시설을 가동하고, 일회용품 사용 줄이기 등 생활 속 자원순환 정책을 확대한다. 건물 부문에는 170억원을 들여 에너지 효율을 높인다. 공공건물 쿨루프 시공과 노후 상수관로 정비, 신재생에너지 보급 확대 등을 통해 건물 에너지 자립률을 끌어올릴 계획이다.

배출 감축과 함께 탄소 흡수원 확충에도 나선다. 시는 78억원을 투입해 ‘2000만 그루 나무심기’ 사업을 중심으로 도시숲 조성과 산불 예방 대책을 추진한다. 대산 플라워랜드 조성과 옥상 녹화 등 시민 체감형 녹지 사업도 병행한다.

농축산 부문에는 33억원을 투입해 토양개량제와 유기질 비료 지원, 도시농업 활성화 등을 통해 탄소 배출 저감형 영농 전환을 유도한다.

정책 실효성을 높이기 위해 데이터 기반 ‘탄소중립 플랫폼’도 운영한다. 100개 실천과제의 이행 상황을 체계적으로 관리하고, 그 결과를 다음 해 예산 편성에 반영하는 구조를 구축한다.

창원시는 이러한 정책 추진 성과를 바탕으로 지난해 국제 시장협약(GCoM)에서 최고 등급을 획득하고 기후·에너지 분야 정부 표창을 받았다.

이유정 창원시 기후환경국장은 “2026년은 선언을 넘어 실행과 성과를 만들어내는 해”라며 “수송과 순환경제 등 핵심 분야를 중심으로 2030년 감축 목표를 차질 없이 달성하겠다”고 말했다.