토큰경제, 정확히는 ‘예금토큰(deposit token)’ 시대가 막을 올릴 준비를 하고 있다. 화폐라고 디지털전환의 거센 물결을 피해 갈 순 없다.

중앙은행이 먼저 안전한 결제 인프라인 ‘기관용(wholesale) CBDC(중앙은행 발행 디지털화폐)’를 제공한다. 그러면 민간은행은 이를 기반으로 일반인과 기업들이 사용할 예금토큰을 발행하는 구조다. CBDC 기반이므로 예금의 가치가 통화와 1대 1로 고정돼 안정·신뢰성이 확보된다.

비트코인의 위력에서 앞서 경험했듯 중앙은행의 지위는 흔들릴 수 있다. 앞으로는 중앙은행이 통화관리와 관련 정책을 독점하는 게 어렵게 된다. 예금토큰은 중앙은행과 민간은행이 협력하는 ‘이중구조 모델’로, 가장 이상적인 미래 화폐생태계라고 전문가들은 주장한다.

올 상반기 중 정부 보조금 지급에 예금토큰이 시범 도입된다. 전기차 충전인프라 구축 관련 보조금을 예금토큰으로 주는 게 그 시작이다.

디지털 원장 기반의 화폐여서 24시간 실시간 투명한 결제기능이 작동된다. 원·하청 간 결제지연이 불가능해 대·중소기업 상생협력에도 기여한다. 각종 보조금 부정수급도 원천 차단된다. 멍청한 잔고증명이 아니라 스마트한 화폐가 되는 것이다.

기업들의 결제환경도 급변한다. 결제기능 혁신으로 자금 운용의 효율성이 높아진다. 구매·배송·보관 등 물류와 재고 등 공급망 관리도 효율화돼 일반관리비용을 크게 줄일 수 있게 된다. 거래 단계마다 예금토큰이 자동 집행되도록 설정할 수 있기 때문. 자산 토큰화로 재무활동의 효율성이 향상되고, 비즈니스모델도 확장할 수 있다고 한다.

한마디로 화폐경제의 대전환에 진입하게 된다고 윤성관 한국은행 디지털화폐실장이 최근 동반성장연구소 포럼에서 밝혔다. 그는 예금토큰 생태계를 중앙은행과 민간은행이 정원을 만들어가는 과정에 비유했다.

윤 실장은 “중앙은행은 정원(인프라)을 만들어 흙을 고르는 역할을 하면 된다. 그 위에서 민간은행과 기업들은 예금토큰이라는 씨앗을 심어 다양한 혁신적 서비스라는 꽃을 피우게 해야 한다”고 했다. 안전·신뢰성이 상대적으로 약한 스테이블코인에 대해선 “금융시스템에 충격을 줄 수 있다”고 평가했다.