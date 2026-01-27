신규 지하 금광, 15년여만에 문 열어

[헤럴드경제=이원율 기자]최근 금값이 온스당 5000달러(약 724만원)선을 넘어 고공행진하는 가운데, 한동안 외면당한 남아프리카공화국의 금광이 다시 각광을 받는다고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 26일(현지시간) 전했다.

WSJ에 따르면 남아공은 20세기 중 상당히 오랜 기간 금 채굴량 세계 1위 국가였다.

그간 생산된 금괴와 장신구류 중 절반 가까이가 남아공에서 캔 금으로 만들어졌을 정도다.

하지만 2007년 이래 남아공의 금 채굴 산업이 쇠락해 남아공의 채굴량 순위는 12위로 하락했다.

투자자들은 남아공의 금광이 오래됐고 깊이 파내려가야 해 위험하고 비용이 많이 들며, 노조의 힘이 세 임금이 높고 기계화도 돼 있지 않아 채굴 비용이 더 높다는 이유로 투자를 망설여왔다.

이런 가운데, 금값이 치솟으며 남아공 금광에 대한 투자자들의 관심이 되살아나고 있다.

이에 따라 실제로 남아공에서 신규 지하 금광인 ‘칼라 섈로즈’가 15년여만에 문을 열었다.

약 1억달러(약 1448억원) 투자금이 들어간 이 금광은 지난해 10월에 처음 금을 채굴했다. 현재 시가 기준으로 45억달러(약 6조5000억원)어치의 금을 생산할 수 있을 것으로 여겨진다.

금광은 요하네스버그 도심에서 약 16㎞ 거리에 있다. 다른 남아공 금광들과 달리 깊이도 깊지 않다. 현재 깊이는 약 60m, 앞으로 850m 정도까지 파내려가는 것으로 계획돼 있다. 이는 남아공에서 가장 깊은 금광의 4분의1 수준이다.

이 금광은 올 연말까지 광부 수를 현재의 2배가 넘는 400명으로 늘릴 예정이다.

국제 불안정성이 금값 상승 촉발

금 가격은 2024년 27% 상승한 데 이어 2025년에는 65% 급등했다. 새해 들어서도 랠리를 지속하고 있다.

최근 연방준비제도(Fed·연준)의 독립성 침해 우려와 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 합병 위협이 불거진 후 이른바 달러화 자산에 대한 신뢰도가 약화한 게 ‘셀 아메리카’(미국 자산 매도) 혹은 ‘디베이스먼트 트레이드’(debasement trade)를 초래할 수 있다는 우려도 금값 상승을 촉발한 이유로 꼽힌다.

디베이스먼트 트레이드는 화폐 가치의 질적 저하에 대비한 투자 전략이다.

자산운용사 스프라우트의 라이언 매킨타이어 대표는 로이터에 “금 가격은 고조된 지정학적 불확실성 및 경제적 불확실성으로 계속 지지를 받고 있다”며 “중앙은행들이 외환보유고를 다변화하고 미국 달러에 대한 의존도를 줄이며 여전히 강력한 매수세를 유지하고 있는 상황”이라고 했다.