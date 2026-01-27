‘한미 투자 특별법’ 지연에 트럼프 “관세 원복” 압박 11월 ‘15% 상한선’ 합의 배치…업계 “당장 부과 어려워” 셀트리온·SK, 美 생산 기지 가동으로 ‘관세 리스크’ 무력화

[헤럴드경제=최은지 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 의약품에 대해 25%의 관세를 부과하겠다고 기습 발표했으나, 국내 바이오 업계는 비교적 차분한 분위기 속에서 상황을 예의주시하고 있다. 주요 기업들은 이미 미국 본토와 인근 거점에 생산 기지를 구축해 ‘구조적 탈피’를 마친 만큼, 정부 간 논의 등 향후 변화에 기민하게 대응한다는 방침이다.

트럼프 대통령은 26일(현지시간) 소셜미디어 ‘트루스소셜’을 통해 한국산 의약품 등에 대한 관세를 25%로 인상하겠다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “한국 입법부가 미국과의 합의를 지키지 않고 있다”며 “자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 국가별 관세를 15%에서 25%로 인상한다”고 말했다.

이는 지난해 11월 양국이 합의한 350억달러(약 48조원) 규모의 투자 이행을 위한 ‘한미 전략적 투자 관리 특별법’ 처리가 국내 국회에서 지연되고 있는 점을 정조준한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령의 이번 발언은 지난해 11월 양국이 합의한 ‘한미 무역투자협정’ 내용과 정면으로 배치된다. 당시 양국은 의약품에 부과될 수 있는 ‘무역확장법 232조’ 관세율을 최대 15%로 제한하기로 합의한 바 있다.

한국바이오협회 바이오경제연구센터는 “현재 의약품은 무관세 상태이며, 관세 부과의 근거가 되는 232조 조사 결과조차 발표되지 않은 상황”이라며 “대통령의 언급만으로 즉각적인 25% 관세 적용은 현실적으로 어려울 것”이라고 분석했다. 정부 역시 관세 인상은 연방 관보 게재 등 행정 조치가 있어야 발효되는 만큼, 시간적 여유를 갖고 차분히 대응한다는 입장이다.

우리 기업들의 선제적인 ‘인 시설(In-house) 현지화’ 전략으로 대비 태세를 마쳤다. 관세는 기본적으로 ‘수입품’에 부과되는 만큼, 미국령이나 북미 자유무역 지대에서 생산해 판매하는 제품은 관세 영향권에서 사실상 벗어나기 때문이다.

셀트리온은 이달 초 일라이 릴리로부터 인수한 미국 뉴저지주 브랜치버그 생산시설 개소식을 열고 본격 가동에 들어갔다. 현지 공장이 본궤도에 오르기 전까지의 공백을 메우기 위해 이미 미국 내에 2년 치 공급 물량을 입고 완료했다.

셀트리온 관계자는 “미국 현지에서의 대응 체계를 단기뿐 아니라 중장기 전략까지 준비함으로써 어떠한 관세 정책이 시행되더라도 회사에 미치는 영향이 없도록 대응할 계획”이라며 “앞으로도 현지 시장 상황을 면밀히 살피면서 차질 없이 사업을 운영해 나갈 것”이라고 말했다.

미국에 뇌전증 신약 ‘세노바메이트(미국 제품명 엑스코프리)’를 직접 판매하는 SK바이오팜은 기존 캐나다(USMCA) 거점에 더해 미국령인 푸에르토리코에 CMO(위탁생산) 거점을 선제적으로 확보했다. 푸에르토리코는 미국 영토로 간주되어 본토와 동일한 관세 혜택을 누릴 수 있어 강력한 리스크 해지 수단이 될 전망이다.

SK바이오팜 관계자는 “푸에르토리코 생산을 지난해부터 시작해 즉각적인 현지 대응 체계를 구축한 만큼 미국 현지 생산기지 확보와 동일한 수준의 대응이 가능하다”며 “추후 진행 상황은 계속 예의주시할 예정”이라고 말했다.

삼성바이오로직스는 미국 메릴랜드주 록빌에 위치한 대규모 생산 설비 및 거점 확보를 통해 글로벌 공급망 리스크에 대비해 왔다. 위탁개발생산(CDMO) 특성상 현지 고객사와의 인접성을 높인 것이 관세 장벽을 넘는 강력한 무기가 될 전망이다. 삼성바이오로직스 관계자는 “상황을 예의주시하고 있다”고 밝혔다.

침착한 대응을 하고 있지만, 업계는 트럼프 행정부 특유의 ‘예측 불가능성’에 대비해 긴장의 끈을 놓지 않고 있다. 미국이 향후 무역협정 수정을 요구하거나, 국가 안보를 명분으로 의약품 232조 조사를 강행할 경우 관세율이 요동칠 가능성을 완전히 배제할 수는 없어서다.

정부는 관세 합의 이행 의지를 미국 측에 전달하는 한편, 김정관 산업통상자원부 장관과 여한구 통상교섭본부장을 조만간 미국으로 급파해 하워드 러트닉 상무장관 등과 담판을 벌일 예정이다.

청와대는 “관세 인상은 행정 조치가 수반되어야 하는 만큼 차분하게 대응할 계획”이라며, 국회에 계류 중인 관련 특별법의 빠른 처리를 위한 정계 협조도 당부할 것으로 보인다.