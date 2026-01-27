참여 지자체 공모

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국가철도공단은 국토교통부와 함께 ‘철도 유휴부지 활용사업’에 참여할 지방자치단체를 공모한다고 27일 밝혔다.

이번 공모는 폐선부지나 교량 하부 등 국가 소유의 철도 유휴부지를 맨발 산책길, 체육공원과 같은 주민 친화 공간으로 조성하여 지역 경제를 활성화하는데 목적이 있다. 공단은 지난 2015년부터 12년간 매년 공모를 시행하고 있다.

현재까지 49개 지자체에서 81개 사업이 추진 중이며, 김해시 ‘진영 폐선철로 도시숲 조성사업’, 원주시 ‘치악산 바람길숲 조성사업’은 2025년 산림청 녹색도시 최우수 및 우수사례로 선정된 바 있다.

올해 공모 대상지는 경전선, 전라선, 동해남부선, 중앙선 등 주요 철도 유휴부지가 포함된다. 공모에 참여를 희망하는 지방자치단체는 연중 상시 접수가 가능하며, 국가철도공단 누리집을 통해 관련 지침도 확인할 수 있다.

오는 4월까지 접수된 제안서는 실무 평가와 철도 유휴부지 활용심의위원회를 거쳐 9월경 최종 선정할 예정이다. 공모사업에 최종 선정된 지방자치단체는 시설물 준공 후 기부채납을 통한 철도 유휴부지 사용 시 최장 20년간 부지를 무상으로 사용할 수 있게 된다.

공단은 지방자치단체의 적극적인 참여를 유도하고 보다 효과적인 활용 방안을 마련하기 위해 현장 컨설팅도 직접 지원할 계획이며, 2월말에는 지자체의 애로사항을 청취하는 간담회를 시행할 예정이다.

이성해 국가철도공단 이사장은 “미사용 철도 유휴부지는 지역발전을 위한 소중한 자원이 될 수 있다”며 “많은 지방자치단체가 관심을 갖고 국민의 삶의 질을 향상할 수 있는 창의적이고 효율적인 활용 방안을 제안해 주길 바란다”고 전했다.